Desde el pasado domingo 6 de diciembre, El Comercio, en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y con el auspicio de Telefónica, comenzó a publicar obras realizadas por artistas peruanos durante la pandemia. El proyecto De Voz a Voz Perú tiene planificado presentar a 21 artistas de diversas regiones del país para dar visibilidad a sus trabajos en un momento de crisis y permitir, además, que estos puedan ser coleccionados por un público masivo ante el acceso restringido a salas de arte y centros culturales. Sobre este y otros temas conversamos con José Antonio Cassinelli, vicepresidente del Segmento Residencial de Movistar Perú.

El proyecto De Voz a Voz surge en un momento de crisis en que el acceso a galerías y centros culturales se encontraba restringido por efectos de la pandemia ¿por qué decidieron sumarse a este proyecto?

Primero decir que nuestra identidad peruana se alimenta del arte, por eso nos sumamos al proyecto. Era necesario poner en escena la expresión de los artistas de todo el Perú en estas épocas, como dices, de confinamiento porque estas obras no solo muestran una coyuntura compleja como la actual sino que de aquí a los siguientes años serán una referencia de lo que vivimos el 2020. Por eso cuando conversábamos con el equipo de El Comercio, que planteaba poner las obras de 21 artistas y su experiencia en pandemia, entendimos, desde el inicio, que esta era la forma en medio de las dificultades de nutrir nuestra identidad con el arte. Nosotros tenemos el compromiso con la cultura desde hace veinte años a través de la Fundación Telefónica.

Una cosa importante que tiene el proyecto es su descentralización, pues el objetivo es que no solo se circunscriba a artistas de Lima, sino sobre todo de las regiones.

Eso es muy importante porque nos permite poder compartir con todos los peruanos la realidad que nos transmiten estos artistas de cada una de sus distintas localidades y, además, eso está alineado con nuestro propósito de ser cada vez más regionales, el proyecto nos ayuda a lograr ese objetivo.

Incrementar la conectividad es una tarea pendiente que demanda el esfuerzo del Estado y de las empresas de telecomunicaciones.

La conectividad

Uno de los reclamos durante la pandemia ha sido el de la conectividad, ¿cómo están contribuyendo a solucionar este problema y otros derivados de la crisis sanitaria en los que las telecomunicaciones han sido importantes?

Sí, tenemos la oportunidad de poder ayudar a acelerar esta transformación digital para todos. Este año hemos visto reportajes, dada la condición de pandemia, en los cuales se mostraban imágenes de niños que se tenían que trasladar, por varias horas, hasta un cerro para poder coger la señal de internet y tener sus clases virtuales de Aprendo en Casa. En estas circunstancias, a través de la empresa Internet Para Todos (ITP) hemos podido conectar internet móvil 4G a más de once mil centros poblados en los últimos 19 meses, principalmente en la sierra y en la selva. Y ya que no podemos trasladarnos a esas localidades por la pandemia, cada mes hacemos una videoconferencia en un centro poblado, a manera de inauguración virtual, ¿qué nos permite esto? Nos permite ser parte de historias emocionantes, hemos escuchado la historia de Edison Jancco López, un niño del centro poblado Villa Hermosa Cañicuto, en Azángaro, Puno, que ahora puede tomar sus clases virtuales y ya no tiene que caminar tres horas para subir a un cerro y poder captar una señal de internet. Por otro lado, sabiendo que más del 60 % del consumo de internet fijo se da a través de las redes de Telefónica, y acá estoy hablando de internet fijo para los hogares, las pymes, las grandes empresas, las instituciones publicas es que desde el primer momento de la pandemia la prioridad de los miles de trabajadores de Movistar ha sido de asegurar esta conectividad y esto lo digo, en verdad, con mucho sentido de responsabilidad. Después, hemos colocado los contenidos del programa Aprendo en Casa en consumo de datos libres para que los millones de escolares puedan seguir sus estudios y, además, estos están siempre a disposición en nuestra multiplataforma Movistar Play. Hemos sumado esfuerzos en acciones solidarias con la promoción de 65 ventiladores mecánicos en alianza con la Universidad Católica, los cuales fueron entregados en octubre al ministerio de salud.

Resiste Teatro

La cultura y el entretenimiento a través del streaming y las plataformas virtuales han sido claves para sobrellevar la cuarentena, sé que han desarrollado iniciativas interesantes al respecto como Resiste Teatro.

Nuestro público consume arte y cultura, partamos de esto, y siendo conscientes de la situación en que nos encontramos planteamos el proyecto Resiste Teatro en menos de un mes y medio, con esta iniciativa llevamos a la televisión y al streaming 16 obras cortas de teatro, con esto buscábamos contribuir a la reactivación del teatro y todo su ecosistema, actores, productores, directores. Es así que, en estos dos meses, desde octubre que lanzamos el programa, más de 50.000 espectadores han visto estas obras ya sea por el canal de cable o por Movistar Play. También hemos colocado obras como “Pantaleón y las visitadoras” y la serie “Aislados”, producida en cuarentena.

¿En Resiste Teatro se presentan solo obras peruanas?

Son 16 obras colocadas en ocho episodios que van de distintos géneros, drama, comedia, y que han sido hechas por actores peruanos y ambientadas para la televisión. Es más, hicimos un concurso y la última obra ha sido escogida entre una serie de escritores y en estos momentos esta en proceso de producción.

Los Prisioneros y otros proyectos

Hablando de lo que se viene, se ha anunciado ya una serie sobre Los Prisioneros, ¿qué otros proyectos tienen en mente para el 2021?

Continuaremos impulsando el arte y la cultura. En el streaming contamos con más del 60 % de todas las películas peruanas estrenadas en los últimos años en las salas de cine. En enero empezamos con el rodaje de la serie Los Prisioneros, basada en la banda de rock chilena, que será producida por Joanna Lombardi y dirigida por Salvador del Solar y el colombiano Carlos Moreno y además estamos buscando diversificar contenidos, obras de teatros, festivales, tratando de que la mayoría sean peruanos. Lo interesante es que del top 20 de las películas más vistas en la plataforma el 70 % son peruanas. “La Foquita, el diez de la calle” tiene más de 600.000 visualizaciones.

