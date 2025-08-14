El personaje infantil “La Vaca Lola”, popular en América Latina y el mundo, confirmó que se presentará por primera vez en Lima con un show especial el próximo domingo 2 de noviembre en el teatro del colegio San Agustín.

La preventa de entradas se realizará los días jueves 14 y viernes 15, siendo la venta regular el 16 de agosto a través de Joinnus, con un 15% de descuento con tarjetas BBVA.

Este espectáculo, producido por Toycantando y IDOS, combina música, humor, efectos visuales y un mensaje de conciencia que fomenta el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales.

“La Vaca Lola”, famoso show infantil, confirmó su primera visita a Perú. (Foto: Instagram)

A través de un montaje innovador, el escenario se transformará en un “mundo en las nubes” donde La Vaca Lola y sus amigos interactuarán con el público, interpretando coreografías llenas de energía y las canciones más queridas por los niños.

Más allá de la diversión, el espectáculo tiene como objetivo reforzar valores y despertar la curiosidad de los más pequeños del hogar. Cada número musical y escénico ha sido diseñado para estimular la imaginación y transmitir mensajes positivos, en un entorno seguro y familiar.

La puesta en escena contará con un gran despliegue técnico, que incluirá efectos especiales, escenografía de alto impacto, iluminación teatral y vestuarios coloridos. La experiencia está pensada para niños desde los 2 años, pero su diseño busca que toda la familia pueda disfrutarla. Es importante destacar que los menores de 18 años deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

El espectáculo de “La Vaca Lola” se realizará el domingo 2 de noviembre en el teatro del colegio San Agustín, en San Isidro. La preventa de entradas inicia este jueves hasta el 14 de agosto a través de Joinnus.