“Baila: Danzas del Perú”: un viaje ilustrado por la diversidad y el movimiento de nuestras danzas

En la costa, los Andes y la Amazonía, los cuerpos conservan pasos, ritmos y gestos que se transmiten de generación en generación. Algunas danzas son ampliamente conocidas; otras, apenas registradas fuera de sus comunidades. Pero todas comparten una misma raíz: la celebración de la vida, la memoria y la pertenencia. De esa diversidad nace “Baila. Danzas del Perú”, una publicación que celebra la pluralidad del país desde la mirada del arte y la infancia.

El repertorio de danzas peruanas es vasto y diverso. Por ello, la selección final —veinticinco bailes provenientes de la costa, los Andes y la Amazonía— fue el resultado de un trabajo largo y cuidadoso que buscó representar la amplitud geográfica, simbólica y temática del país. Baila no pretende ser un inventario exhaustivo, sino un punto de partida: un recorrido visual y sensorial que invita a los niños a conocer su cultura a través del juego, la curiosidad y la imaginación. El libro propone, además, una reflexión sobre cómo las tradiciones siguen vivas, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia.

En sus páginas, cada danza se acompaña de una breve descripción narrativa que destaca su importancia y sus rasgos más característicos. La danza de tijeras, los diablos de Cajabamba o la cajada amazónica, por ejemplo, se transforman en narraciones visuales que revelan la relación del cuerpo con la naturaleza, el mito o la fiesta. Así, Baila cumple una doble función: educar y encantar, uniendo el conocimiento etnográfico con la experiencia estética.

Durante el Santa Rosa Raymi en la Amazonía peruana, la danza de la Carachupa representa al armadillo como símbolo del vínculo entre el hombre y el monte, con trajes de hojas y ritmo ritual.

Un país diverso

Desde la editorial Mónimo, su fundadora, Julia Viñas, impulsó el proyecto con el deseo de seguir difundiendo la herencia cultural del país a través de publicaciones que combinen rigor e imaginación. Así, Baila fue concebido como un libro grande, colorido y visualmente potente. Para materializar esa visión se convocó al ilustrador Víctor Ynami, quien asumió el desafío de traducir el movimiento y la energía de las danzas al lenguaje de la ilustración.

Representar la diversidad de territorios y tradiciones implicó construir un lenguaje visual unificado, pero sin borrar la identidad de cada danza. Ynami observó videos, estudió fotografías y analizó la estructura coreográfica de los bailes para captar los momentos en que el movimiento se vuelve único: el instante de mayor intensidad, el gesto que condensa el sentido del ritual. En algunos casos, lo esencial no era el desplazamiento físico, sino su carga simbólica.

La danza de las tijeras, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, expresa la destreza, fe y cosmovisión andina a través de acrobacias, música de violín y arpa, y desafíos rituales ancestrales.

Uno de los grandes aciertos del libro es su coherencia visual. Para lograrla, el ilustrador limitó la paleta cromática a nueve colores. Esta restricción permitió mantener la unidad sin renunciar a la vitalidad. El resultado es una obra llena de energía, donde el ojo del lector recorre los personajes reconociendo gestos, rostros y matices que expresan la pluralidad del país.

“A nivel de referencias están también las composiciones recargadas de elementos que encontramos en la cultura popular, como el retablo o el mate burilado, y que se asemejan bastante a composiciones dentro de libros infantiles como ¿Dónde está Waldo?”, explica el ilustrador.

El libro incluye 968 personajes distintos. El trazo, las texturas y la composición alcanzan un equilibrio entre la fidelidad documental y la libertad artística. Con el rigor de Soledad Mujica y la sensibilidad de Víctor Ynami, el volumen convierte el conocimiento en una experiencia visual y afectiva. Frente a la inmensidad de las danzas peruanas —tantas que no cabrían en un solo tomo—, Baila propone una celebración de nuestra identidad compartida, de la naturaleza que nos rodea y de la historia que seguimos bailando.