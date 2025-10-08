Faltan pocas horas para conocer al nuevo Premio Nobel de Literatura 2025. Y es que, la ceremonia, que se desarrollará en Estocolmo (Suecia) fue programada a realizarse el jueves 9 de octubre a la 1 p. m. (hora sueca).

Por ello, el misterio será develado, y se sabrá por fin si alguno de los favoritos, como el rumano Mircea Cărtărescu, el japonés Haruki Murakami o la canadiense Anne Carson y otros más, se llevarán el reconocimiento mundial.

Una paloma de la paz vuela frente a un relieve de Alfred Nobel tras ser liberada delante del Centro Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 8 de octubre de 2021. / ALI ZARE / AFP

¿Cómo ver en vivo el anuncio del ganador del Premio Nobel de Literatura?

El Secretario Permanente de la Academia Sueca revelará el nombre del escritor o escritora galardonado no antes de la 1 p. m. del jueves 9 de octubre.

Por lo tanto, el evento podrá ser visto desde Perú, a partir de las 06:00 a. m. en las plataformas digitales de la Fundación Nobel, incluido su canal de YouTube, donde se transmitirá la ceremonia oficial.

Sitio web oficial del Premio Nobel

Canal de YouTube de la Academia

Esta es la vía más directa para presenciar el anuncio desde cualquier lugar, incluido nuestro país.

¿Quiénes son los favoritos para ganarse el Premio Nobel de Literatura?

Aunque la Academia Sueca mantiene el proceso de nominación en estricto secreto por 50 años, la crítica literaria global ya tiene a sus favoritos.

Entre ellos figuran el japonés Haruki Murakami, el húngaro László Krasznahorkai, el australiano Gerald Murnane, así como la canadiense Anne Carson y el rumano Mircea Cărtărescu, quien canceló una visita al Perú recientemente por complicaciones médicas.

De otro lado, escritores de la Literatura hispana también ha sido voceados como favoritos al galardón, tales como Cristina Rivera Garza y Elena Poniatowska de México, junto a Samanta Schweblin y César Aira de Argentina.

¿Quiénes ganaron el Premio Nobel de Literatura en los últimos años?

Los últimos galardonados representan lo mejor de las letras mundiales. La escritora Han Kang (Corea del Sur) se llevó el reconocimiento en 2024, y el dramaturgo Jon Fosse (Noruega) fue el ganador en 2023.

Asimismo, es imprescindible mencionar al único peruano en la historia del premio, Mario Vargas Llosa, quien fue galardonado en 2010 por su extensa trayectoria literaria.

El aclamado autor, quien falleció en abril a los 89 años, es una figura emblemática del Boom Latinoamericano con obras icónicas como 'La ciudad y los perros’, 'Conversación en la catedral’, entre otras. Su última novela se tituló 'Le dedico mi silencio’.

Diez de diciembre del 2010. Mario Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura del rey de Suecia Carl XVI Gustaf en el Concert Hall de Estocolmo. / HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX