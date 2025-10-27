La editorial independiente Pasionerrada presentará “Arándano”, el primer libro de poesía del escritor Diego A. Ospina. El evento se realizará el jueves 6 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en el centro de Lima.

En esta publicación, Ospina aborda temas como el amor, la pérdida y la memoria a través de un lenguaje sobrio y reflexivo. Su obra se caracteriza por una voz poética que combina sensibilidad y contención, explorando las emociones humanas desde una perspectiva íntima.

“Arándano” inaugura el catálogo de Pasionerrada, sello que apuesta por autores emergentes con propuestas literarias sólidas y originales. Con este lanzamiento, la editorial reafirma su compromiso con la difusión de nuevas voces dentro de la poesía peruana contemporánea.

La presentación contará con la participación del escritor José Miguel Vásquez y del poeta y gestor cultural Jaime Cabrera Junco, quienes dialogarán con el autor sobre el proceso creativo del libro y su aporte al panorama literario actual.

Diego A. Ospina marca su debut literario con su primer libro de poesía “Arándano”. (Foto: Instagram)

Antes de la presentación, se ofrecerá un recital poético del libro “Leves intermitencias despistan a los incrédulos” (2025), antología que reúne a alumnos de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participarán los poetas Luz Wall, Federico Alponte, Alberto Stewart, Kiara Guzmán, Daniel Leo Mosquera y María Alejandra García.

“Arándano” estará disponible el día del evento y posteriormente en librerías seleccionadas y plataformas digitales. Con esta publicación, Pasionerrada continúa promoviendo la creación literaria joven y la diversidad de propuestas poéticas en el país.