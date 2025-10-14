La reconocida chef peruana Olenka Brandon presentó su primer libro de cocina en inglés, “Olenka Cooks: The Cuisine of Peru”, durante un evento en el restaurante La Basílica de Surco. La velada reunió a figuras del mundo gastronómico y celebró lo mejor del sabor y la identidad peruana.

Durante la presentación, Olenka compartió la inspiración detrás del proyecto, recordando sus inicios en la cocina junto a su abuela en La Punta, Callao.

“Este libro es un tributo a nuestra tierra, a nuestros ingredientes y al alma vibrante de la cocina peruana”, expresó con emoción.

Olenka Brandon presentó su libro “Olenka Cooks: The Cuisine of Peru”. (Foto: Instagram)

Con más de 200 recetas adaptadas al público angloparlante, el libro busca conquistar nuevos paladares y difundir la riqueza culinaria del Perú. “Mi sueño es que este libro llegue no solo a las cocinas, sino también al corazón de quienes buscan conocer el Perú a través de sus sabores”, añadió la autora.

El evento contó con un panel de lujo integrado por José Bracamonte, Sebastián Vega y Damián Odé, quienes destacaron la autenticidad y el valor cultural de la obra. Los especialistas coincidieron en que el libro traduce la esencia del Perú para el mundo y rinde homenaje a su diversidad gastronómica.

Olenka Brandon, quien desde 2012 promueve la cocina peruana en Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la difusión internacional de nuestra gastronomía. “Cada plato que cocino es un acto de amor por mi país”, aseguró. “Olenka Cooks: The Cuisine of Peru” ya está disponible en Estados Unidos y en línea.