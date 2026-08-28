Por José Carlos Yrigoyen

De Alonso Mesía Macher (Lima, 1989) conocíamos un libro de cuentos, “Días bellos, pero no tanto”, cuyos textos apelaban al humor, a cierta ternura lúdica y al paseo por la agridulce memoria de la infancia. No eran relatos del todo convincentes: la prosa pecaba de desmañada y varias piezas no excedían el rango de viñetas ingeniosas. Sin embargo, podía vislumbrarse un derrotero personal en medio de ese aprendizaje inacabado: el interés por los vínculos entre hermanos, las visiones que se rescatan del olvido, las dificultades del afecto común. Todo eso estaba ahí, solo que el trazo grueso del concepto general no dejaba que se desarrollara como debía.