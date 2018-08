Paulo Coelho se enfada con periodista y le pide borrar entrevista

Unos días antes de lanzar su próxima novela, "Hippie", el escritor Paulo Coelho recibió en su casa de Suiza a una periodista de la revista XL Semanal, con la que tuvo una conversación que fue tensa por momentos y donde le pide borrar el registro de lo hablado.

En un momento de la conversación, Paulo Coelho le dice a la entrevistadora, Virginia Drake, que ser rico (como él) no es una cuestión de dinero. Momentos antes, dijo que ser hippie es un asunto sobre interioridad, sobre "la manera de ver la vida".

Virginia Drake: "Su nombre es una multinacional, tiene su propia agencia literaria, más 1300 contratos en vigor, ha vendido más de 225 millones de libros, ha sido imagen publicitaria de una conocida marca de coches, de una pluma estilográfica…"

Paulo Coelho. "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, ser rico no es una cuestión de dinero, no tiene nada que ver."

VD: "Hombre, seguramente sí".

PC: "¡Déjame hablar! Me interrumpes todo el rato y no me dejas que me explique. El dinero en mi caso es una abstracción. Cuando gané mis primeros 100.000 dólares, yo me creía riquísimo y después… ya no puedes calcular, no puedes contar, son impulsos eléctricos. ¡Pero no viene al caso! Yo conozco gente que es muy pobre porque la única cosa que tiene es dinero."

Tras ello, Paulo Coelho se enfada aún más y dice que retira sus palabras, que ya no es hippie. "Además, no te puedo explicar mi pensamiento porque a cada momento me interrumpes. Borra todo y empezamos de nuevo", añadió.

Tras este intercambio, Paulo Coelho se puso de pie, incómodo e inseguro de querer continuar la conversación. Además, pidió a la entrevistadora que le vuelva a hacer las preguntas de antes, de modo que las contestaría distinto. Posteriormente, la entrevista fue más calmada.