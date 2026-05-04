Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Met Gala 2026 EN VIVO: sigue las incidencias del evento de moda desde Nueva York
La Met Gala 2026 cuenta con el patrocinio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Ambos se encuentran entre los posibles asistentes más comentados de la fecha.
El evento también será transmitido en el canal de YouTube de Vogue.
- La gala, que este año se presenta bajo el título de 'Costume Art', será transmitida por la señal de Live From E!.
En esta nota de El Comercio podrás conocer las últimas noticias del evento y seguir minuto a minuto sus principales incidencias, como la alfombra roja, la llegada de los invitados y la ceremonia central.
La Met Gala 2026, considerado el evento de moda más importante a nivel internacional, se celebrará este lunes 4 de mayo, a partir de las 5 pm (hora peruana), en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos.
La Met Gala 2026, considerado el evento de moda más importante a nivel internacional, se celebrará este lunes 4 de mayo, a partir de las 5 pm (hora peruana), en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos.