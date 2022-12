La modelo peruana Tatiana Calmell Del Solar (28) se posicionó como la segunda finalista (tercer puesto) en el concurso Miss International 2022. El evento, que coronó a la alemana Jasmine Selberg, se llevó a cabo este 13 de diciembre en la Sala Municipal del imponente Domo de Tokio (Japón).

La representante de Perú tuvo una destacada participación en la fase preliminar del certamen. Además, para el desfile de Traje Nacional, Calmell lució un conjunto de marinera blanco junto a un tocado de rosas rojas.

En la noche final, Tatiana Calmell desfiló en traje de baño y en vestido de noche. Tras ello, avanzó hasta el Top 5. “Por primera vez desde 1967 Perú ingresa al top 5 y se corona como princesa llevando el puesto de segunda finalista, Tati nos has hecho soñar con la corona internacional del Miss International, gracias por tu esfuerzo y entrega”, expresó la Organización Miss Perú en Instagram.

Asimismo, recalcaron que la joven modelo les permitió “vibrar, soñar y vivir cada paso contigo reina, gracias por tu entrega y tu compromiso. Estamos muy orgullosos de ti y todo el equipo que te acompañó en este largo proceso de preparación”.

Cabe recordar que Tatiana Calmell viajó a Japón a finales de noviembre para participar del certamen Miss International 2022, donde compitió con más de sesenta candidatas de todo el mundo. A través de redes sociales, la modelo compartió su emoción por asumir este reto.

“Perú️, the time is now!!!!!!!! por fin llegó el momento, ya estoy rumbo a Tokyo para la 60 edición del Miss International. Hoy empieza este viaje que estoy segura será inolvidable!!!!! Gracias a todos por tanto amor tengo el corazón contento y realmente es un orgullo enorme poder representar a mi Perú. Let’s go!!!!!”, escribió en Instagram.