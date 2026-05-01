El Castillo Rospigliosi fue escenario de una noche de coronaciones durante la realización del certamen Miss Turismo Intercontinental Perú 2026, evento conducido por la ex Miss Perú Romina Lozano y el conductor de televisión Kurt Villavicencio.

El evento estuvo conducido por la ex Miss Perú Romina Lozano y el conductor de televisión Kurt Villavicencio. (Foto: Difusión)

Bajo la luz de una luna nueva, Romina Zela, representante de Lambayeque, fue coronada como la nueva Miss Turismo Intercontinental Perú 2026. La reina viajará próximamente a República Dominicana, donde competirá con representantes de distintos países latinoamericanos por el título internacional.

La segunda coronación de la noche fue para Lucía Marín, representante de Huánuco, quien obtuvo el título de Miss Maja Mundial Perú y representará al país en Washington.

Ambas reinas asumirán el compromiso de promover e incentivar el turismo peruano desde sus respectivas plataformas, una misión que —según la organización— han tomado con seriedad y entusiasmo.

La dirección general del certamen está a cargo de Úrsula Pedreros, ex Miss Maja Perú, quien lidera estos eventos orientados a resaltar la belleza, la cultura y la riqueza turística del país.

La gala también contó con presentaciones regionales, entre ellas la danza de Los Negritos de Huánuco, interpretada por una comitiva de más de 30 danzantes que llenó de música, color y tradición el patio principal del castillo.