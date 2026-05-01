Resumen

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Romina Zela y Lucía Marín, las nuevas reinas del Miss Turismo Intercontinental Perú 2026. (Foto: Difusión)
Romina Zela y Lucía Marín, las nuevas reinas del Miss Turismo Intercontinental Perú 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Castillo Rospigliosi fue escenario de una noche de coronaciones durante la realización del certamen Miss Turismo Intercontinental Perú 2026, evento conducido por la ex Miss Perú Romina Lozano y el conductor de televisión Kurt Villavicencio.