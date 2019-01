Los Beatles a 50 años de su último show: ¿Fue Yoko Ono la causa de su separación?

Hoy se celebran los 50 años desde el último concierto que ofrecieron The Beatles el 30 de enero de 1969. Este hecho nos lleva a recordar el popular rumor acerca de que Yoko Ono, entonces esposa de John Lennon, fue la culpable de separar a la banda. ¿Qué tan cierto es?

Como se recuerda, en 1970 se hizo oficial la separación de The Beatles. En aquel entonces, se comentó mucho sobre la injerencia que pudo haber tenido Yoko Ono en dicha decisión. Sin embargo, Paul McCartney negó este hecho en una memorable entrevista con el periodista David Frost en noviembre del 2012.

El compositor de "Hey Jude" admitió que "ciertamente ella no rompió el grupo, el grupo se estaba disolviendo". En este sentido, McCartney afirmó que de no haber sido por la importancia de Yoko en la vida de Lennon, él no hubiera sido capaz de escribir "Imagine" con su mensaje pacifista y espiritual.

Para Paul, ella le mostró a Lennon una visión distinta y atractiva de la vida, lo que le permitió dar un giro en el estilo de sus composiciones, puliendo sus materiales como solista.