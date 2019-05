Ariana Grande: la cantante pide a sus fans que "dejen de acosar a sus amigos"

Fue suficiente para ella. Ariana Grande utilizó su cuenta en Instagram para enviar un duro mensaje a su legión de fanáticos en el que pidió que "por favor, dejen de acosar a sus amigos en sus conciertos".

Parece que los seguidores de la cantante han tenido comportamientos inapropiados con los amigos y fotógrafos que la acompañan en la gira "Sweetener". La situación llegó hasta el punto en el que Grande se vio en la obligación de emitir un comunicado en sus redes sociales.

"Recordatorio amigable. Tocar a las personas sin su consentimiento es acoso. Por favor, no pongan sus manos en mis fotógrafos, amigos o gente que no conocen", empezó la artista de 25 años.

Mensaje publicado por Grande en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram).

Ella agregó: "No importa que estés en la zona principal [de su concierto]. No está bien, no es gracioso. Gracias. No puedo creer que tenga que escribir esto, pero lamentablemente es algo que ocurre seguido. Gracias por escucharme".