El grupo proveniente de Brasil, que puso a bailar a grandes y chicos, conformado por Flaviana Seeling, Francini Amaral y Bruno Zaretti, llegará a Perú para celebrar sus 20 años de trayectoria musical.

Axé Bahía, conformado por Flaviana Seeling, Francini Amaral y Bruno Zaretti, vendrán a Perú para ofrecer un gran show donde recordarán los mejores pasos coreográficos de sus canciones como Y no solo eso, junto a Axé Bahía se presentará el grupo argentino ‘El Símbolo’, cuyos éxitos ‘Levantando las manos’, ‘1,2,3′ , ‘De reversa mami’, fueron canciones que no podían faltar en las celebraciones peruanos. Además, el grupo ‘Azul Azul’ también acompañará a la agrupación brasilera con sus tan sonados temas como ‘La bomba’ y ‘Mamá, no quiero comer más huevo’.

Además, en el line-up también está Charly Sosa, quien fue responsable de éxitos como ‘Mayonesa’ y ‘Agachadita’. A su vez ‘Exporto Brasil’, la banda de Paloma Fiuza también estará presente en este festival. Y como banda nacional, Skándalo tocará sus mejores temas ‘Colegiala’, ‘Mi gran amor’; mientras que para los que les gusta más el sabor selvático estará Ana Kohler con sus hit ‘Siqui Siqui’, ‘Euforia’ y más.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES EXITOS DE AXÉ BAHÍA?

Axe Bahía es un grupo que no puede faltar en las fiestas peruanas, con temas como “Beso en la Boca”, “Alí Babá”, “Dança da Manivela”, “Onda Onda”, “Maomeno”, “Mueve la Pompa”, entre otras. Definitivamente este será un concierto directo a la nostalgia de los niños que crecieron siguiendo las coreografías y los ahora adultos que aún recuerdan los pasos.

Axé Bahía vendrá a Perú el sábado 6 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas están a la venta en Teleticket.