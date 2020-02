“La curva más hermosa en una mujer es su sonrisa”, decía Bob Marley. “Para enamorarlas tengo que hacerlas sonreír; el problema es que cada vez que ellas sonríen el que se enamora soy yo”. Era un hombre de gran corazón, sin duda. Y pese a que la ortodoxia rastafari rechazaba el reggae --por ser ‘una forma comercial vendida a Babilonia’, a diferencia de la pureza del burru y de los tambores nyahbinghi—, una mujer lo persuadió para abrazar la religión de Jah en 1967. Las puertas de la tribu de José se abrieron e ingresó a la Mansión de las Doce Tribus.

► Bob Marley cumple 75 años: ¿Cómo sus inolvidables ritmos reggae derivaron en el reggaetón?

Esa mujer era la cubana Rita Anderson, con quien se casó en 1966 y tuvieron cuatro hijos. Pero tres años antes Marley habría procreado a Imani Carole con la señora Cheryl Murray. Sin embargo, no hay vestigios de esa relación. Quien lo contó todo es Rita. Pobreza extrema, homofobia, machismo y la vez que fue violada por Bob. Contó que la presentaba como su hermana ante sus conquistas y la orgiástica opulencia de la flamante estrella en su palacete de Kingston (“No woman, no cry, mi vida con Bob Marley”, 2005).

Si bien la monogamia era el modelo de alianza legítimo para vivir de acuerdo con el mandamiento rastafari, a Bob le gustaba tener un harén, cosa que colisionaba con la ‘livity’ proclamada por Haile Selassie I, su mesías. Según Marley, del sexo emanaba una vibración positiva para los sentimientos humanos. Que cuando tenía relaciones sexuales su emotividad era tal que extendía su amor a la humanidad. Argumentos perfectamente atendibles si venían acompañados de un buen testamento para no poner en problemas a sus 11 herederos, a sus múltiples hijos no reconocidos y a la jurisprudencia internacional.

Los hijos del legendario músico Bob Marley (de izquierda a derecha) Ky-mani Marley, Damian "Jr Gong" Marley, Stephen Marley y Julian Marley. (Foto: Reuters)

Llámalo amor si quieres

Casarse con Rita le supuso adoptar a Sharon Prendergast (1964), quien tomó el célebre apellido y participó en Ziggy Marley and the Melody Makers y actuó en la película en “The Mighty Quinn” en 1989. Cedella (1967) fue la primera hija del matrimonio y para ella es “Nice time” de The Wailers. Cantautora, diseñadora de moda y actriz, después de sus devaneos con Ziggy Marley and the Melody Makers optó por escribir cuentos infantiles y recetas para preparar deliciosos potajes con cannabis sativa. Vive en Miami, es directora ejecutiva de Tuff Gong International y tiene tres hijos.

Ziggy Marley, hijo de Bob Marley, también sigue su carrera musical. (Foto: AFP)

David ‘Ziggy’ Marley (1968), el segundo, no necesita presentación. Dueño de una carrera musical poderosa y celoso guardián del legado paterno, es dueño del sello Ghetto Youth United, creó la saga de cómics “Nekwo” y es Embajador Joven de las Naciones Unidas por sus labores humanitarias. Tiene cuatro hijos. Su hermano Stephen (1972) también estuvo en los Melody Makers y luego escogió seguir su carrera en solitario. Es productor y su hijo Jo Mersa ya se inició en el reggae. Del affaire de Rita con un productor discográfico nació Stephanie (1972), a quien Marley también le daría el apellido. En buena hora, porque es abogada y se encarga de asesorar al clan en materia jurídica, gestiona las fundaciones y administra el museo.

En los 70, década lujuriosa, de un romance a la luz de la luna con Lucille Pat Williams nace “Midnight ravers” y nueve meses después Robbie Marley (1972). Como su madre no lo quiso, Rita se encargó del pequeño, que prefiere el anonimato y es diseñador gráfico en las sombras. Ese mismo año Janet Hunt, bailarina de un club, alumbró a Rohan. Como su madre tampoco lo quiso, Rita lo crió. Chico problema, a los 17 años se fue a la cárcel por robar un camión de la policía. Luego se apaciguó jugando rugby.

Rohan Marley, otro de los hijos de Bob Marley. El chico problema de la familia, pasó un tiempo en la cárcel a los 17 años. (Foto: AFP)

Romancero gitano

Para mezclar sus álbumes con Island Records, Marley llegó a Londres, otro territorio fértil para el conquistador: embarazó a Janet Bowen y en 1973 nacía Karen. Rechazada por su madre, terminó viviendo con su abuela materna en Kingston, y después con Rita. Estudió diseño de interiores en Canadá, pero volvió a Jamaica para dar a luz a su hijo Jody-Nesta.

Lucy Pounder, belleza oriunda de Barbados pero radicada en Londres, no podía pasar desapercibida. Así que en 1975 nació en Londres Julian Marley, que a los cinco años escribió su primera canción. Especialmente dotado para la música, vive de ella. También, en una de sus giras Bob conoció a la pimponista Anita Belnavis, de modo que en 1976 vería la luz Ky Mani, quien a los 9 años empezaría a vivir también con Rita en Miami. Es actor, presentador de Tv y músico, por supuesto.

Ky-mani Marley, hijo de Bob Marley, continúa su legado musical. (Foto: Reuters)

Mientras tanto, todos esos años Bob andaba perdidamente enamorado de Cindy Breakspeare, la musa de “Waiting in vain” y futura Miss Mundo que en 1976 alumbraría a Damian. Dicen que Virginia y Nancy, dos amigas de Cindy, también cedieron a los encantos de ‘El Rey’. Lo cierto es que a los 13 años Damian publicó su primer álbum con The Sheperds. A diferencia de sus hermanos mayores, prefiere el raggamuffin, junto a Mick Jagger conforma Super Heavy y hace poco quiso comprar el Centro Penitenciario de Claremont (California) para cultivar marihuana.

Damian Marley , el hijo más joven de Bob Marley, durante un concierto del Coachella 2011. (Foto: Reuters)

Dos meses antes de que Marley muera, en marzo de 1981, Yvette Crichton dio a luz en Miami a Makeda Jashnesta, quien debutó en la prensa ingresando a la cárcel durante una semana porque en su casa tenía demasiadas plantas de ‘ganja’.

Sobre los 23 millones que según Forbes componen el legado patrimonial de Marley se ciernen centenares de hijos no reconocidos y mujeres que tratan de probar una relación con el hombre que alguna vez cantó: “No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta”. Y vaya que lo logró.

Video recomendado

Amy Winehouse: El Museo de los Grammy le rinde homenaje 21/01/2020

Te puede interesar