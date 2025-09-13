La joven cantautora peruana Camila Ramos, de 12 años, ha lanzado su primer sencillo, “One of Us”, una canción de pop alternativo que explora los desafíos de la amistad y el crecimiento personal en la adolescencia. El tema, compuesto por Ramos, ya está disponible en plataformas digitales.
“One of Us” aborda la historia de una amistad que se desvanece a causa de los rumores y los celos. Sin embargo, en lugar de centrarse en la tristeza, la canción se transforma en un mensaje de empoderamiento, destacando el valor de encontrar la propia voz.
Camila Ramos comenta que la canción fue inspirada por una experiencia personal, y la escribió como una forma de canalizar sus emociones. “Fue triste, pero me ayudó a darme cuenta de que siempre puedo expresarme a través de mi música”, indicó.
La producción musical estuvo a cargo de Giovanni Rossi, conocido por su trabajo con bandas como Laguna Pai y Temple Sour.
El videoclip fue dirigido por Gonzalo Calmet, filmando escenas en la habitación de Camila y en otros lugares de su vida diaria. “Es una artista muy joven, con mucho talento y un futuro enorme”, dijo.
En un concierto acústico, la joven artista presentará su tema en vivo por primera vez este domingo 21 de septiembre a las 7 p.m. en Rock&Pez, Miraflores. Las entradas están a la venta a través de Joinnus. El videoclip de la canción se puede ver en YouTube.
