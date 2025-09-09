El dúo Sin Bandera, conformado por Leonel García y Noel Schajris, regresará a Lima para celebrar sus 25 años de trayectoria con una presentación programada para el 28 de marzo en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira “Escenas Tour”, que incluye un recorrido por sus grandes éxitos, así como un nuevo álbum.

De ese modo, conocidos por temas que se han convertido en himnos de la balada en español, como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”, el dúo promete una noche llena de nostalgia para sus seguidores peruanos.

Afiche oficial del concierto de Sin Bandera

Sin Bandera: Presentarán nuevo disco

Además de revivir sus clásicos, Sin Bandera se prepara para lanzar su séptimo álbum de estudio. Este nuevo material discográfico, que saldrá a finales de 2025, marcará una nueva etapa en la carrera de los artistas.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles”, comentaron Leonel y Noel en un comunicado. “Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”.

Tras ello, dijeron los cantantes: “Este disco es muy especial, y marca el comienzo de una nueva era en nuestro grupo”. Se espera que las nuevas canciones mantengan la esencia romántica y profunda que caracteriza al dúo.

¿Cómo adquirir las entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Sin Bandera en Lima se realizará del 10 al 17 de septiembre. Durante este periodo, los fans podrán adquirir sus boletos con un 20% de descuento utilizando cualquier tarjeta de crédito a través de la plataforma digital y los módulos físicos de Teleticket.

Los precios de preventa son los siguientes:

Zona 25 Años: S/ 358

S/ 358 Platinum: S/ 299

S/ 299 VIP: S/ 223

S/ 223 General: S/ 149