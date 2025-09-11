El próximo 11 de octubre de 2025, el Club Cultural de Chorrillos en Lima será el escenario de la primera edición de Flava Fest, un festival que busca fusionar géneros musicales como el reguetón y la electrónica, contando con la participación de artistas internacionales en dos escenarios simultáneos.

El cartel principal está liderado por el puertorriqueño J Álvarez, conocido por éxitos como “La Pregunta” y “Sexo, Sudor y Calor”. También se presentará su compatriota Lenny Tavárez, intérprete de canciones como “Fantasías” y “Bellaquita”. Desde Australia, las hermanas Nervo aportarán el toque de música electrónica al evento.

De igual modo, el festival también contará con la presencia de otros artistas internacionales como Ben Nicky, Francisco Allendes, Julian Jordan, Les Castizos, Sunnery James & Ryan Marciano, entre otros. La propuesta se complementa con una selección de talentos locales como Ammo Avenue, Ayona, Ciané, Dj Cano, Jeaneffiel, Malucci, Miguel Guerrero, Pedroloop, Sandunga, Vincez y Wogi.

Flava Fest es una iniciativa de Vastion Group, productora de eventos como Ultra Perú, y Bombo Clap Producciones, responsables del festival Cochinola. Las entradas para el evento están disponibles en Joinnus. El BBVA, auspiciador oficial, se suma como aliado ofreciendo entradas desde S/ 127.50 con sus tarjetas, dándoles beneficios exclusivos a sus clientes.