Hace 87 años, un 24 de junio, la voz inolvidable del tango murió durante un accidente aéreo. Carlos Gardel tenía 44 años, pero en ese entonces ya había conquistado Latinoamérica, Europa y el mercado estadounidense acaba de rendirse ante su talento musical gracias al manojo de películas que filmó de la mano del estudio de cine Paramount. Precisamente durante esa etapa el reconocido músico Terig Tucci trabajó a su lado haciendo los arreglos de los temas que formaban parte de cintas como “Cuesta abajo”, “El tango en Broadway”, “El día que me quieras” y “Tango Bar”. Ocho décadas después buena parte de esas canciones dieron origen al disco “Carlos Gardel original”, nominado al Latin Grammy, y al espectáculo homónimo interpretado por Leonardo Pastore. “Este concierto es como si dentro de 80 años se hiciera un homenaje a Gustavo Cerati, pero con la banda exacta que lo acompañó, mismos instrumentos y arreglos musicales. Es lo que estamos haciendo con Gardel desde el 2016″, precisa el tenor argentino, quien regresa a Lima con “Carlos Gardel Original II”, un show renovado luego de tres años de su primera presentación en tierras peruanas.

Gardeliano de pura cepa

Pastore tiene 49 años y desde los nueve canta tangos del legendario ‘Morocho de Abasto’. Se inició en el Café Tortoni de Buenos aires, donde recibió invaluables lecciones de artistas de la noche porteña. “Tengo toda la vida dedicada no solo a los tangos de Gardel sino también a la música popular. He cantado infinidad de conciertos en Argentina, Ecuador, Perú entre otros países”. Cuenta también que de los más de 900 temas que el cantante de origen francés grabó, casi 700 canciones forman parte de su repertorio actual. “Es que empecé muy chico, hay por ahí alguno que conozco pero no lo canto. Pero Gardel es un artista que nos sigue sorprendiendo”.

El recital “Carlos Gardel Original II”, que es a total beneficio de Radio Filarmonía, se divide en dos partes y una veintena de canciones. En la primera Pastore, quien también toca guitarra, estará acompañado del pianista Hernán Malagoli para interpretar un repertorio gardeliano más allá de los tangos. La otra mitad llega con el ensamble de músicos peruanos y venezolanos Mi Buenos Aires Querido, el cual replica la instrumentalización y arreglos de éxitos como “Por una cabeza”, “Volver” o “El día que me quieras”. Además, el invitado especial de la noche será el tenor y exministro de cultura Francesco Petrozzi.

Para Pastore, Gardel es un referente de todos los grandes cantantes latinoamericanos “porque abrió puertas que en su tiempo eran complicadas. Como esa gira en Medellín cuando le llegó la fatalidad”. En julio próximo el también tenor y Malagoli visitarán por primera vez esta ciudad colombiana. Cosas del destino.