Christian Meier anuncia segunda fecha para su concierto en el Gran Teatro Nacional

El anuncio se da pocos días después de que se agotaran los boletos para la primera fecha (12 de marzo), marcando su regreso a los escenarios tras varios años dedicados a la actuación, alcanzando un ‘sold out’.
De ese modo, el espectáculo promete ser un viaje emocional a través de las distintas etapas de la carrera del artista, incluyendo a los grandes éxitos que lo consolidaron en la década de los 90, como “Carreteras mojadas” y “Espérame en el tren”, además de sus nuevas canciones.
La gira no solo se limitará a la capital. El músico tiene previsto recorrer diversas ciudades del Perú, llevando una propuesta técnica y visual de primer nivel, diseñada específicamente para teatros y espacios íntimos.