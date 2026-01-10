Christian Meier anuncia segunda fecha para su concierto en el Gran Teatro Nacional

Este sábado y tras agotar entradas para su primera fecha, el cantautor peruano Christian Meier confirmó oficialmente una segunda presentación en el Gran Teatro Nacional.

Y es que, esta nueva función se realizará el próximo 13 de marzo, sumándose a la ya programada como parte de su gira nacional “Así es el tour”.

Afiche oficial del concierto de Christian Meier | Foto: Difusión

El anuncio se da pocos días después de que se agotaran los boletos para la primera fecha (12 de marzo), marcando su regreso a los escenarios tras varios años dedicados a la actuación, alcanzando un ‘sold out’.

De ese modo, el espectáculo promete ser un viaje emocional a través de las distintas etapas de la carrera del artista, incluyendo a los grandes éxitos que lo consolidaron en la década de los 90, como “Carreteras mojadas” y “Espérame en el tren”, además de sus nuevas canciones.

La gira no solo se limitará a la capital. El músico tiene previsto recorrer diversas ciudades del Perú, llevando una propuesta técnica y visual de primer nivel, diseñada específicamente para teatros y espacios íntimos.

Nueva fecha: 13 de marzo de 2026

13 de marzo de 2026 Lugar: Gran Teatro Nacional, San Borja

Gran Teatro Nacional, San Borja Venta de entradas: Ticketmaster