Este domingo 20 de abril a las 9:45 p.m., Renato Rossini Valenzuela se sentará en el temido sillón rojo de "El valor de la verdad", el programa conducido por Beto Ortiz y transmitido por Panamericana Televisión.

El actor, famoso por su papel en telenovelas peruanas de los años 90, promete una noche cargada de revelaciones sobre su vida profesional, sus altibajos personales, y un testimonio inédito sobre su paso por la cárcel.

Un adelanto del programa, difundido en redes sociales, Rossini reveló que, al llegar a EE.UU., buscó apoyo de Christian Meier, pero este no le respondió.

¿Qué pasó entre Renato Rossini y Christian Meier?

Uno de los momentos más reveladores del adelanto difundido en redes sociales muestra a Renato Rossini hablando de una aparente traición por parte de su colega Christian Meier.

Según relató el actor, cuando llegó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades laborales, intentó comunicarse con Meier para pedirle apoyo, pero nunca obtuvo respuesta. Esta situación, dijo, contrastaba con el apoyo que le ofreció en el pasado.

“Christian me llama y me dice: ‘Voy a ir a Colombia a hacer unos castings’, y yo le dije: ‘Quédate en mi casa’. Pero cuando yo regreso de Miami con una mano atrás y otra adelante, trato de comunicarme con él y la única respuesta que tuve fue ‘tutututu’ (teléfono apagado)” , narró Rossini.

Rossini también hablará sobre su paso por prisión

En otro pasaje del programa, el actor compartirá por primera vez su experiencia en la cárcel tras haber sido atrapado, supuestamente, robando en una tienda.

“Me dijeron: ‘Lo vamos a trasladar a la prisión estatal’. Me puse pálido. Me pusieron el mameluco, luego me hicieron fotos de costado y de frente”, contó.

Además, confesó haber recibido una “mala noticia” mientras estaba recluido, aunque no dio detalles específicos.

Aida Martínez lanza graves acusaciones contra Renato Rossini

La modelo y exchica ‘reality’ Aida Martínez acusó públicamente a Rossini de haber renunciado legalmente a la paternidad de su hija, fruto de su relación con Miriam Katherin Pinto, amiga cercana de Martínez.

“Nunca estuvo presente. Renunció legalmente a su hija porque simplemente nunca aceptó tenerla”, escribió la exchica ‘reality’ en la publicación promocional del programa. También recordó que en 2023, Pinto denunció que el actor no cumplía con la pensión de alimentos acordada.

Aida Martínez afirmó que Renato Rossini renunció a la paternidad legal de su hija con Cathy Pinto | Foto: Instagram

¿Dónde y a qué hora ver “El valor de la verdad” con Renato Rossini?

Fecha: Domingo 20 de abril

Domingo 20 de abril Hora: 9:45 p.m. (después de Panorama )

9:45 p.m. (después de ) Canal: Panamericana Televisión

La edición de Renato corresponde a la séptima entrega de esta nueva temporada del programa conducido por Beto Ortiz. Según la promoción oficial, el actor hablará de “la fama, las mujeres, el exceso, el hambre… y su más reciente suplicio”.