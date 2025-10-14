Combinación de La Habana celebrará sus 20 años de trayectoria con un concierto especial el próximo 17 de octubre en Scencia La Molina, acompañada de un cartel estelar que incluye a Hermanos Yaipén, Orquesta Candela, Deyvis Orosco, Daniela Darcourt, Charanga Habanera, Son Tentación, Kate Candela, Amy Gutiérrez y más artistas invitados.
Formada en Cuba en 2005 bajo la dirección de Gerson Valdés, la agrupación ha construido una sólida trayectoria marcada por la innovación y el ritmo. A lo largo de estos años, ha colaborado con destacados artistas como El Micha, Osmani García, Nesty, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Álvaro Rod, entre otros.
Conocida como “la orquesta de la selección peruana de fútbol”, Combinación de La Habana cuenta con reconocidos temas como “Atea”, “Este año no”, “Así soy yo”, “Pisco sour con ceviche” y “La peruana”.
“Hace dos décadas nació un sueño que se convirtió en realidad gracias al esfuerzo y al amor por la música”, expresó Gerson Valdés, líder y fundador de la agrupación.
El músico destacó que este aniversario es también un homenaje a quienes han acompañado el camino de la banda: colegas, familiares y seguidores. “Celebramos la amistad, las vivencias y la energía que nos impulsa a seguir creciendo. Lo mejor aún está por venir”, añadió.
De esta manera, Combinación de La Habana contará con grandes invitados para celebrar dos décadas de música y sabor. El concierto se realizará el próximo 17 de octubre en Scencia de La Molina.
