Este lunes 7 de abril iniciará la preventa de entradas para el concierto de Dua Lipa en Perú. Como ya es de conocimiento, la artista llegará a la región en los últimos meses del año y se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 25 de noviembre. Para ser parte de este evento, sus fans tuvieron que inscribirse en su lista de fans para acceder a la “preventa artista”, la cual arranca hoy a las 10 a.m. en Ticketmaster.

La estrella pop llegará a Latinoamérica como uno de los shows más esperados, especialmente luego del éxito de su último álbum “Future Nostalgia”, que la consolidó en la escena internacional. Ahora, se prepara para llevar su talento a diversos países de la región.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para Dua Lipa?

Las entradas para el concierto de Dua Lipa empezarán a venderse este lunes 7 de abril a través de la web de Ticketmaster. La primera etapa de venta será la “preventa artista”, para la que sus seguidores tuvieron que inscribirse en su web hasta el pasado 4 de abril. Ellos serán los primeros en tener la opción de adquirir entradas para el show.

Aquellas personas que lograron registrarse en la web de Dua Lipa han recibido un correo de la misma artista donde te informan al concierto para el que te registraste y te enviaron un código para acceder al pre sale. Con dicho código ya puedes comprar las entradas en Ticketmaster, a partir de las 10 a.m.

Dua Lipa envió un código especial a sus fans para ser parte de la preventa de entradas en su gira. (Foto: Captura de video)

¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Dua Lipa en Lima?

A continuación, la lista de precios para el concierto de Dua Lipa en Lima

Cancha 1 Izq.: S/ 552

Cancha 1 Der.: S/ 552

Cancha 2: S/ 322

Occidente Central: S/ 529

Occidente 1: S/ 644

Occidente 2: S/ 414

Oriente 1: S/ 644

Oriente 2: S/ 414

Tribuna Norte: S/ 184

Estos son los precios oficiales para las entradas de Dua Lipa en Lima. (Foto: Captura Ticketmaster)

¿Qué otros países visitará Dua Lipa en Sudamérica?

A través de una publicación en redes sociales, Dua Lipa anunció sus próximos conciertos en Sudamérica:

Dua Lipa en América Latina - Todas las fechas

7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (Estadio River Plate)

11 de noviembre en Santiago, Chile (Estadio Nacional)

15 de noviembre en Sao Paulo, Brasil (Estadio Morumbis)

22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil (Estadio Nilton Santos)

25 de noviembre en Lima, Perú (Estadio San Marcos)

28 de noviembre en Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

1 de diciembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)

2 de diciembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros

Estos son los países de la región que Dua Lipa visitará como parte de su gira Radical Optimism. (Foto: Instagram)

Sobre Radical Optimism Tour

La etapa 2025 del ‘Radical Optimism Tour’ inició con una presentación en Melbourne, Australia, donde Dua Lipa ofreció una nueva producción con un diseño de escenario dinámico y un trabajo visual acorde a su nivel.

A lo largo de su tour, Dua Lipa ha invitado a diversos artistas sorpresas como Troye Sivan, Kevin Parker de Tame Impala y Vance Joy. Por si fuera poco, cada noche la artista ofrece una interpretación especial en homenaje al país donde se presenta, incluyendo canciones como “Highway to Hell” de AC/DC, “Torn” de Natalie Imbruglia y “Can’t Get You Out Of My Head” de Kylie Minogue.