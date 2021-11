Aún sorprendida y agradecida por la masiva concurrencia que tuvo su reciente gira musical por Estados Unidos, Eva Ayllón regresará a los escenarios locales en el concierto “Eva Ayllón: Invitados Especiales”. El espectáculo, en el que contará con la participación de sus finalistas en el sintonizado programa de televisión del que fue ‘coach’, se realizará este 10 de diciembre, en el centro de convenciones Bianca.

“Tendré como invitados a César Vicente de ‘La Voz Kids’ y a Valeria Zapata de ‘La Voz Perú’. De ‘La Voz Senior’ tendré a Julio César Mancilla y Luis Ángel Reddel. Estoy cumpliendo mi promesa de compartir mi escenario con ellos. Vamos a mostrar su gran capacidad vocal y cantaremos juntos. En esta parte del show nos acompañará ‘El Viejo’ Rodríguez”, afirma Eva.

En el resto del recital, la cantante hará lo suyo: música criolla. “Voy a presentar el repertorio que hemos hecho en EE.UU. Es mi forma de agradecerle al público por estos 51 años a mi lado”, acota.

Sobre su reciente ‘tour’ por EE.UU., Ayllón refiere que el reencuentro con su público fue maravilloso. “Ha sido muy emocionante y lleno de cariño porque fue el primero en casi dos años y medio que no tuvimos la oportunidad de cantarles. Hemos cumplido con compromisos realizados antes de la pandemia. Ha sido un éxito total”, afirma la artista de las 13 presentaciones que ofreció por diferentes ciudades estadounidenses.

Equal: Sueño cumplido

Eva Ayllón revela que cuando vivía en EE.UU y tenía la oportunidad de pasar por Times Square, en el corazón de Manhattan, soñaba con ver una foto suya en los coloridos paneles publicitarios.

“Pensaba que sería la locura, porque imaginaba que me vería gente de tantos países... ¡Era soñar alto!”, dice. Ahora, que se hizo realidad, gracias a la campaña Equal de Spotify, ella no termina de creerlo. “He lamentado estar mal de los bronquios, el doctor me prohibió salir de la casa, porque me hubiera gustado estar en Nueva York y verlo con mis propios ojos. Estoy agradecida con Dios, con Spotify y Sway Music”, declara la ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical (2019).

Cabe destacar que Equal ha sido creado por la citada plataforma para fomentar la igualdad de género en la música. El programa busca crear espacios de exposición importante para las cantantes dentro de la industria. Con este fin, Spotify viene lanzando playlists Equal de cada país que participa en el proyecto; y, cada mes se escoge a una artista para que sea su imagen. Como apoyo publicitario, la iniciativa cuenta con una pantalla gigante retroiluminada en Times Square en la que estas listas musicales son anunciadas. Noviembre es el mes de Eva Ayllón.

“Me parece fabulosa esta campaña porque en el mundo artístico, es cierto, hay más hombres que mujeres. Equal busca decirle al mundo que también existimos, que somos famosas… Que hay mujeres que hacen un trabajo titánico por nuestros países. Además, es un gran ejemplo para la juventud, para todas las mujeres hermosas y maravillosas de voces esplendorosas”, concluye Ayllón.

EL DATO

Concierto: “Eva Ayllón: Invitados Especiales”

Día: Viernes 10 de diciembre

Hora: 8 p.m.

Precio: Desde S/. 90.00

Entradas en Teleticket (https://bit.ly/3r2j2ds)

Lugar: C.C. Bianca de Barranco - Av. Almirante Miguel Grau 135

