La industria musical y el mundo del anime están de luto. Mojost, la agencia de producción musical que representaba a Nobuo Yamada, confirmó este lunes el fallecimiento del artista japonés, reconocido por su nombre artístico NoB. El cantante murió el 9 de agosto de 2025 a los 61 años, tras ocho años de lucha contra el cáncer de riñón.

En un comunicado, Mojost explicó que Yamada recibió su diagnóstico hace ocho años y, pese al pronóstico inicial de cinco años de vida, continuó cantando y componiendo hasta el final. “Incluso el día antes de su fallecimiento, habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría , permaneciendo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final”, señaló la agencia.

La familia del artista pidió respeto a su privacidad, por lo que el funeral se realizó de forma privada, solo con allegados. Sin embargo, anunciaron que se organizará un evento de despedida abierto a los fans, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

Nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Yamada alcanzó la fama como vocalista de la banda de hard rock MAKE-UP, donde compuso e interpretó las canciones para el anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’, entre ellas el opening “Pegasus Fantasy” y el ending “Blue Forever”.

El legado de Nob incluye icónicos temas para 'Los Caballeros del Zodiaco' y múltiples producciones en el universo Super Sentai. (Foto: Redes sociales)

Más tarde, desarrolló una prolífica carrera como solista, prestando su voz a múltiples series del universo Super Sentai y otros proyectos relacionados con el anime y el tokusatsu, como GōGō Sentai Bōkenger, Tensō Sentai Goseiger y Kamen Rider Amazons: Last Judgement.

En los últimos meses, su salud lo obligó a cancelar presentaciones, entre ellas su participación en el “Saint Seiya ‘Pegasus Fantasy’ Grand Finale” en México y el Festival Tarō Kobayashi. Pese a ello, NoB siguió ofreciendo conciertos acústicos y pequeñas presentaciones que no pusieran en riesgo su estado físico.