La cantante peruana Flavia Laos estrenó su nuevo sencillo, “Tu veneno”, disponible en todas las plataformas digitales. El tema aborda una experiencia personal relacionada con una relación pasada, donde la artista reflexiona sobre situaciones de toxicidad y el proceso de recuperación.

“Es una canción que tenía guardada desde hace tiempo, pero dudaba en lanzarla por el qué dirán. Parte de ser artista es escribir sobre lo que he vivido”, afirmó Laos, para luego destacar que su objetivo es transmitir un mensaje de empoderamiento femenino: “Es una invitación a reflexionar y a recuperar el valor como mujer, como lo hice yo”.

El sencillo incluye un videoclip producido bajo estándares profesionales, que complementa el contenido de la canción. Flavia Laos mencionó que “Tu veneno” representa una etapa difícil de su vida, pero que le permitió crecer personalmente.

Flavia Laos continúa consolidando su carrera en la música con este lanzamiento, sumándolo a otros temas como “Como sigo sin ti” y “Ahora me llamas”. Además de su trayectoria musical, ha participado en proyectos internacionales, como el reality de Netflix “Too Hot to Handle”, y ha colaborado en videoclips de artistas como Daddy Yankee y Farruko.