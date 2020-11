Conforme a los criterios de Saber más

El cantante colombiano derrochó carisma y talento en un concierto único en marco de la Campaña #ELCÁNCERDESAPARECIÓ de Oncosalud. En la noche del sábado, miles de peruanos se reunieron de forma virtual a través del fan page de Oncosalud y de otros medios de comunicación para disfrutar del concierto del intérprete del “Arroyito”.

La nueva normalidad nos ha traído formas creativas de estar juntos sin estar en el mismo espacio. Los músicos también se han innovado y han empezado a realizar espectáculos de forma online para reemplazar los conciertos que llenan estadios. El cantante Juan Fernando Fonseca Carrera, conocido artísticamente como Fonseca, se ha convertido en un maestro en estas presentaciones vía streaming, pues hasta el momento ya ha realizado más de cuatro por diferentes campañas benéficas.

La cita entre Fonseca y todos los peruanos inició a las nueve de la noche del sábado pasado. De forma simultánea, este concierto fue emitido en directo por la cuenta de Facebook de Oncosalud, el diario El Comercio y diversas radios peruanas como Ritmo Romántica, Oasis, Moda y La Inolvidable.

A falta de público, los organizadores del evento dispusieron no solo cámaras fijas, sino camarógrafos (con equipo de protección) y drones que captaron el espectáculo de luces.

El concierto lo abrió un video, especialmente grabado para este día, de la canción “Aquí Estás” compuesta por Julie Freundt, en el que apareció junto a reconocidos artistas como Brenda Carvalho, Anahí de Cardenas, Denisse Dibós, Cecilia Tait, Julinho, Bartola, Marco Zunino, Rossana Fernández-Maldonado, Nicole Pillman, Diego Dibós, Ebelin Ortiz entre otros.

Video de la canción “Aquí Estás” compuesta por Julie Freundt.

Como se recuerda, este emotivo tema fue escrito por Freundt con el objetivo de concientizar sobre la prevención del cáncer y que inspirado en la historia de la actriz y modelo Anahí de Cárdenas.

Después de ver las caras conocidas de diferentes cantantes y actores peruanos, el colombiano apareció en escena con todos sus músicos, quienes desde algún lugar del país cafetero iniciaron con la canción “Por pura curiosidad”. “Recuerdo con mucho cariño al Perú desde las primeras vueltas que tuve en ese país”, dijo el intérprete tras terminar de entonar el primer tema.

“Hoy estamos en una nueva manera de comunicarnos mientras podremos volver a vernos. Estamos juntos contra el cáncer en el Perú (…) a través de esta música. Hay que cuidarlos y prevenir el cáncer es cuestión de todos, así como estamos siendo más solidarios que nunca, es importante ser solidarios contra el cáncer”, indicó el colombiano.

La ‘parranda’ inició con “Arroyito”, “Simples corazones” y “Ven”, temas que fueron muy celebrados en los comentarios de todas las plataformas que compartieron este streaming.

“A raíz del Covid-19 muchas enfermedades han pasado a un segundo plano, una de ellas es el cáncer. Venimos muchos años luchando contra él y debido al Covid no puede haber una pausa en las investigaciones o en la visibilidad que debe tener”, dijo el cantante.

La presentación se puso más romántica con “Hace Tiempo”, tema que de alguna forma retrata la realidad de muchas parejas que por la cuarentena se extrañan más que nunca y no se pueden ver como antes.

Fonseca se retira del escenario virtual para refrescarse y tras unos minutos inicia la segunda parte del concierto con la canción más conocida y bailada del colombiano: “Te mando flores”.

Este tema “significa mucho” para su carrera. “Creo que siempre será significativa para mi carrera. No solo me ha abierto puertas sino me sigue abriendo muchas oportunidades. Es una canción que quiero mucho y que no me canso de cantarla. Es como una de esas medallas que tienes y que las muestras orgulloso. Es una de las obligadas siempre entre los repertorios”, dijo el cantante previo al concierto en exclusiva para El Comercio.

“Eres mi sueño”, tema de su disco “Ilusión” fue con el que continuó la fiesta y con el que se iba cerrando al concierto. “Arriba el Perú”, gritó previo a poner a bailar (en sus casas) al público.

Para el intérprete este tipo de presentaciones “nunca van a igualar a lo que es un concierto con público, pero por un lado, el hecho de seguir cantando, tocando con la banda, sin duda, nos genera una cantidad de emociones y de bienestar”.

“Nos encanta estar haciendo ahora este tipo de conciertos. Además, nos encanta, ayudar en campañas tan importantes como este live que estamos haciendo para el Perú. Porque definitivamente sí creemos que llevar este mensaje contra el cáncer es muy importante”, dijo a este medio.

Finalmente, el colombiano cerró el concierto con el vallenato “Cartagena”, tema que sacó a dúo con su compatriota Silvestre Dangond y que con el que nos invita a visitar su país, cuando regrese la tan extrañada “normalidad”. “Los queremos mucho, y ¡Arriba Perú!”, concluyó.