Kate Candela atraviesa un bueno momento en su carrera tras ser confirmada como una de las artistas que abrirá el show de “Ke Personajes” en Lima, en su show que ofrecerá el próximo 2 de febrero en el Circulo Militar de Salaverry. La cantante compartirá escenario con Mauricio Mesones.

“Siempre es importante que tomen en cuenta a la salsa y estoy feliz que me tomen en cuenta a mí. Siempre trabajamos todos los fines de semana en Lima y provincias y gracias al público que nos demuestran en cada show que estamos haciendo las cosas bien. Trabajo con humildad no nos falta y es una bendición cantar con Ke Personajes un grupo que está con los jóvenes. Es un gran reconocimiento a nuestro esfuerzo diario”, sostuvo la artista.

Asimismo, Kate Candela se mostró contenta porque su Mix Vallenatos ya supera los siete millones de reproducciones en YouTube de forma orgánica, según dijo la artista nacional.

Sobre las críticas hacia artistas que realizan covers, Kate Candela aseguró que grabar estas interpretaciones demanda un gran trabajo, por lo que espera que la gente resalte la versatilidad de todos los artistas.

“Creo que siempre habrá gente de todo tipo, algunos que buscan desmerecer el trabajo de otros. Lo que buscamos es que la gente sienta emoción con las canciones que ya escucharon, pero en otro género”, precisó.

Por otro lado, la artista comentó que acaba de estrenar un mix en homenaje a Los Caribeños de Guadalupe. Así también un tema en el género Reparto. En este último Kate comparte el tema “Te lo pido por favor, yapéame” con Wow Popy, donde abordan la tan popular forma de pago.

“Hicimos este tema con palabras muy usadas en el léxico peruano. Hoy en las presentaciones no solo tocamos salsa que si bien es nuestra fortaleza considero que debemos darle un poco de todo al público. Yo no tengo problemas con las versiones porque trabajamos para la gente no para lo que nos gusta. Si el público desea estas nuevas versiones a nuestro estilo hay que darle lo que quieren”, finalizó.

