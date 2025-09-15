Kenia OS celebra un nuevo logro en su carrera con el estreno de “Kenia OS: La OG”, su primer documental disponible en Disney+. En él, la cantante mexicana comparte momentos íntimos de su vida profesional y personal, mostrando cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta convertirse en una de las artistas con mejor panorama de la música latina.

La idea de crear este documental nació, según contó la propia cantante, por el deseo de acercarse a sus fans alrededor del mundo. Kenia explicó que muchos de sus seguidores no tienen la oportunidad de asistir a sus conciertos, y con este proyecto busca que vivan una experiencia única.

“Yo soy muy fan de los documentales, me inspiré viendo los de Blackpink, Ariana Grande y Taylor Swift. Quería algo similar para mis fans, pero a mi manera, mostrando cómo vivo cada espectáculo”, explicó la artista a este medio.

Kenia Os estrena documental en Disney+ y cuenta cómo cumplió uno de sus sueños más grandes. (Foto: Disney+)

Durante la filmación, Kenia se mostró auténtica y sin filtros, incluso en sus momentos más vulnerables. Admitió que no le preocupó que ciertas escenas, como cuando llora o se siente estresada, pudieran convertirse en memes.

“Para mí, mostrarme real era lo más importante. Sé que muchos se conectarán con esa parte emocional y hasta podrán inspirarse para seguir sus propios sueños”, dijo la cantante mexicana.

Asimismo, la artista también habló sobre cómo ha cambiado desde que empezó en la música hasta el día de hoy. Confesó que al principio veía su carrera como un juego y no imaginaba todo lo que vendría después. “He crecido no solo como artista, sino también como mujer de negocios. Aprendí a bailar, a hablar mejor, a entender la industria y a tomar las riendas de mi proyecto”, aseguró.

Al mirar atrás, Kenia Os recuerda que soñaba con escenarios y logros que parecían imposibles. Hoy, con su documental en Disney+ y conciertos que llenan estadios, ve esos sueños de una forma diferente.

“Antes sentía que algunas metas eran inalcanzables, y ahora las veo mucho más cercanas. Es una satisfacción enorme cumplir lo que anhelaba desde niña”, expresó emocionada.

La intérprete de “Malas decisiones” destacó que este documental es un regalo para sus fans, a quienes llama ‘Keninis’. A través de imágenes exclusivas y testimonios, podrán conocer más sobre el esfuerzo que implica cada espectáculo y la dedicación que pone en su música. “Quería que ellos vivieran lo que yo siento en cada show y entendieran todo el trabajo detrás de lo que ven en el escenario”, dijo.

De cara al futuro, Kenia Os adelantó que se encuentra trabajando en su nuevo álbum, el cual espera lanzar pronto. Además, reveló que prepara el lanzamiento de su propio perfume, una línea de maquillaje y varios proyectos con marcas. “Estoy en constante movimiento, pero les pido paciencia, porque mi nuevo álbum será muy especial”, adelantó con entusiasmo.