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Joven cantante peruano Leonardo Aron estrena "Te Cantaría", su nuevo sencillo | Foto: Difusión
Joven cantante peruano Leonardo Aron estrena "Te Cantaría", su nuevo sencillo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Leonardo Aron da un paso decisivo en su evolución artística con el estreno de “Te Cantaría”, su tercer sencillo como solista, en el que no solo interpreta y compone, sino que también asume el rol de coproductor. A los 13 años, este lanzamiento lo posiciona con fuerza dentro de la nueva generación de artistas juveniles, mientras continúa su camino también como integrante de la agrupación Chikitoonz.