Leonardo Aron da un paso decisivo en su evolución artística con el estreno de “Te Cantaría”, su tercer sencillo como solista, en el que no solo interpreta y compone, sino que también asume el rol de coproductor. A los 13 años, este lanzamiento lo posiciona con fuerza dentro de la nueva generación de artistas juveniles, mientras continúa su camino también como integrante de la agrupación Chikitoonz.

“Te Cantaría” marca una evolución en su propuesta musical, fusionando pop y rock electrónico con sutiles matices urbanos que enriquecen su estilo. “Esta canción representa una etapa importante para mí. Quise expresar lo que siento a través de una melodía que conecte con quienes tienen o han tenido a alguien especial en su vida”, comenta Leonardo. Sobre su proceso creativo, agrega:

“Ser parte de la producción me permitió aprender mucho más sobre el sonido que quiero lograr y cómo transmitirlo”. Con esta entrega, el artista reafirma su intención de construir una propuesta auténtica desde su propia visión.

En su corta pero sólida trayectoria, Leonardo Aron ya ha dejado huella con lanzamientos como “Estrella de Navidad” (2023) y “Sonríe” (2025), temas que lograron una notable recepción entre el público. Su primer sencillo fue publicado cuando tenía apenas 11 años, marcando desde entonces el inicio de un camino guiado por la composición y la interpretación como ejes principales de su identidad artística.

Su formación incluye importantes experiencias en televisión y escenarios. Participó en “La Voz Kids 2021”, alcanzando los cuartos de final, y se consagró ganador en la categoría de canto en “Niños Extraordinarios 2022”. En teatro musical, asumió el protagónico de “El Principito” (Preludio 2024), destacando en dos exitosas temporadas. Estas vivencias han sido clave en el desarrollo de su presencia escénica y versatilidad.

Desde temprana edad mostró un vínculo excepcional con la música. Empezó su formación musical en el Conservatorio Nacional de Música (UNM) a los 4 años en iniciación musical y con el tiempo descubrió que posee oído absoluto, una capacidad poco común con el que nacen el 0.01 % de la población en el mundo y un porcentaje mínimo de músicos profesionales, esto sin duda ha influido directamente en su proceso creativo. Su dominio del piano clásico complementa su perfil como compositor e intérprete.

En “Te Cantaría”, Leonardo debuta como coproductor junior, involucrándose activamente en los arreglos y en las etapas de mezcla y mastering, logrando un sonido final coherente con su visión artística. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con una propuesta en ascenso y una claridad artística que trasciende su edad, Leonardo Aron proyecta una carrera sólida, perfilándose como una de las voces juveniles más prometedoras de la música peruana.

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