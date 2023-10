La esperada salida al mercado de “Hackney Diamonds” este viernes pone fin al dilatado silencio musical de casi dos décadas sin canciones nuevas de los Rolling Stones, cuyo último álbum ha cosechado ya unas primeras críticas prometedoras.

Los artistas presentaron el disco en Londres el pasado mes en el barrio de Hackney, en un abarrotado y mediático acto en el que participaron los tres miembros del grupo, Mick Jagger, Keith Richard y Ronnie Wood, tras la muerte del batería Charlie Watts hace dos años.

Y anoche, tocaron por sorpresa en el club neoyorquino Racket NYC, en una actuación a la que se unió Lady Gaga y en la que interpretaron siete de los nuevos temas, además de otros incombustibles éxitos de su legendario repertorio.

Éste es el primer proyecto de la veterana formación de rock que incluye a Steve Jordan en la batería en el lugar de Watts, quien pese a todo participa en dos canciones grabadas antes de su fallecimiento.

Lady Gaga at the Rolling Stone’s album launch party singing SWEET SOUNDS OF HEAVEN✨ (happening right now)



pic.twitter.com/Nw5bqJUqGN — Update Me Gaga⚡️ (@UpdateMeGaga) October 20, 2023

También es el primer trabajo de los Stones producido por Andrew Watt, un joven de 32 años que ha contribuido al éxito de otros artistas consagrados como Miley Cyrus y a quien se le atribuyen notables “renacimientos” musicales de figuras como Iggy Pop.

“Hackney Diamonds” -el vigésimo cuarto álbum de estudio original de la formación británica- cuenta con una lista nada desdeñable de invitados célebres, como el eterno Paul McCartney, Elton John, el ex Stone Bill Wyman y Lady Gaga.

Según la revista Rolling Stone -“biblia” del periodismo musical especializado-, este trabajo “no es, simplemente, otro álbum nuevo” del grupo, sino un “disco vibrante y cohesivo y el primer trabajo de los Stones que querrás escuchar más de una vez antes de dejarlo”.

En una reciente entrevista con la BBC, Keith Richards se mostraba reacio a explicar el significado de los doce nuevos temas, limitándose a puntualizar que “es Mick quien escribe las letras”.

El primer sencillo, “Angry”, que ya se pudo escuchar a principios de septiembre y habla de cómo terminar “bien” una relación, recibió críticas excelentes de la prensa local, que la tildó -en palabras de The Telegraph- del “mejor sencillo en cuatro décadas del grupo” con adjetivos como “extravagante” o “desafiante”.

En dos de los temas del disco aún puede escucharse la batería grabada del malogrado Watts: “Live by the Sword” (también con Wyman), y “Mess It Up”, mientras que el bajo de Paul McCartney se escucha en “Bite Your Head Off”, donde Jagger canta: “Si fuera un perro, me pasaría toda la noche aullando alrededor de tu casa”.

El nuevo proyecto incluye alguna balada -”Depending on You”, que aborda el desamor- y se cuelan arreglos que trasladan a la música gospel en “Sweet Sounds of Heaven”, una canción sobre la pobreza y el materialismo con Stevie Wonder al piano y la mencionada Lady Gaga.

En “Tell Me Straight” se detectan ecos leves del difunto “grunge” de los 90 mientras que “Driving Me too Hard” es el fruto creativo del trabajo conjunto entre Jagger y Richards.

Otro de los temas, “Whole Wide World”, vuelve la vista a los “momentos pasados” y “épocas complicadas”: “Las calles por las que solía caminar están llenas de cristales rotos/Y en todos los lugares en los que miro, hay recuerdos del pasado”, dice la letra, mientras que las tonadas “country” se sienten muy presentes en “Dreamy Skies”.

En la tienda oficial de los Stones, en el céntrico barrio londinense de Carnaby Street, una fan de la banda que responde al nombre de Tessa, de Países Bajos, dijo hoy a EFE que está “muy ilusionada” con el lanzamiento y cuenta que ya lo tiene “encargado” en la tienda de discos de su barrio.

Otro incondicional del grupo, el ruso Pavel Ivanov, se pregunta: “Quién sabe si volverán a sacar otro álbum hasta que se muera otro miembro del grupo; este podría ser el último y por eso es como más especial”.

Precisamente en ese comercio dedicado a la banda se vende desde hoy una edición limitada de copias en vinilo de “Hackney Diamonds”.

Precedido de una sorprendente campaña de promoción, que incluyó la proyección del reconocible logo de los Stones de los labios y la lengua en edificios y lugares icónicos de ciudades en todo el mundo como Nueva York, Londres o París, el nuevo álbum es el primero que saca el grupo desde “A Bigger Bang”, en 2005.

