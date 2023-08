Para quienes hemos seguido la carrera de Luis Miguel durante 30 años fue una sorpresa grande, y hasta divertida, conocer que sentía una gran rivalidad y celos profesionales hacia otro importante referente de la música latinoamericana: Cristian Castro. Este episodio en la vida de ambos artistas fue retratado en el capítulo 3 de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, disponible en Netflix, y la reciente presencia del intérprete de “No podrás” en un show en Buenos Aires del ‘Sol’, lo volvió a traer al recuerdo.

A inicios de los años 90, contexto en el que se sitúa una de las líneas temporales del show de Netflix, Luis Miguel se encontraba en la cima de la popularidad tras el éxito del disco “Romance” y el lanzamiento de “Aries” mientras que la figura de Castro comenzaba a destacar cada vez más y más, liderando los ránkings y charts de la época. Entonces, las comparaciones y los enfrentamientos promovidos por la prensa no se dejaron esperar, pero finalmente siempre quedó el tema en una especulación. En este episodio, sin embargo, se confirma que a Luis Miguel sí se sentía incómodo y fastidiado con el ascenso del hijo de Verónica Castro. Y mucho. Al punto, pues, de apagar la radio cuando salía del parlante del auto la melodía de “No podrás” o despedir a uno de sus más importantes guitarristas al enterarse de que este había producido el material con el que debutó ‘el gallito feliz’.

Ocurre que a las grandes leyendas de la música siempre se les han buscado sucesores. No importa si los primeros están vivos o no. La consigna es saber quién es “el próximo…”. Y eso precisamente fue lo que pasó en aquellos tiempos. Se decía que Castro era el siguiente Luis Miguel pues ambos tenían perfiles parecidos. Los dos habían empezado a cantar siendo niños, eran guapos y hasta de fisionomía similar (rubios, ojos verdes), poseían timbres de voz potentes y envidiables y, además, estaban inmersos en los géneros pop y romántico. Ante el habitual hermetismo del intérprete de ‘Suave’, se pensó que lo más probable es que a él no le hubiese afectado esta comparación –muchos años después se quiso repetir un versus, pero con Alejandro Fernández- dadas las abismales diferencias en cuanto alcance de éxito, popularidad y legado entre la carrera de ambos, pero el capítulo 3 revela que sí.

“Lo que sucedía en esa época, también, es que Cristian Castro no era cualquiera. Era el hijo de Verónica Castro y eso le concedía una plataforma especial. Y también del ‘loco’ Valdez, que no era un desconocido. Entonces tenía mucha prensa. No era cualquier chiquillo que estaba surgiendo. A eso, obviamente, se suma que Cristian tiene muy buena voz. Todo eso le robaba el protagonismo a Luis Miguel, que hasta entonces no había tenido un “rival” importante en términos profesionales”, cuenta la periodista especializada en entretenimiento y cultura Patricia Salinas, quien ha entrevistado al mismo Luis Miguel en dos oportunidades. “Me parece bien bacán que hayan mostrado esta historia en la serie. Esos celos lo humanizan, quizá lo exorcizan de alguna manera. No hay que olvidar que esta es una historia que él mismo ha autorizado contar”, explica.

La fuente del cisma

Al menos hasta el capítulo 3 de la ficción, Luis Miguel muestra una actitud soberbia ante la figura de Castro. Eso se evidencia a su vez en una escena en la que se ve a ambos cruzarse y conversar en el backstage de un concierto en el que los dos participaban. Pero, en la vida real, ha sido este último quien ha contado que sí tuvieron una amistad por varios años. Que, de hecho, hacían jet ski juntos y de cuando en cuando confraternizaban. El motivo por el que esta habría terminado para siempre tiene nombre y apellido: Daysi Fuentes.

Ya en el 2015, Castro había comentado en una entrevista para un medio argentino que ambos se encontraban distanciados desde hacía muchos años porque, según su versión, el Sol de México habría cortejado a la entonces popular conductora de televisión y modelo, mientras que ambos salían. Sin embargo, no fue hasta fines del 2019 que, también para un medio argentino, Cristian dio más detalles de lo ocurrido.

La versión de Cristian

“Hoy no somos amigos porque él no ha querido, pero lo fuimos en un momento muy lindo. Me decepcionó un poco su personalidad, porque yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Y él vino a meterse. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, para mí Luis Miguel era como un hermano, así que le dije a Daisy que probara a salir con él, yo lo dejé meterse”, narró Castro hace cuatro años. “El que tendría que estar molesto debería ser yo, pero él se hace el ofendido cuando yo era el que tenía la ropa dentro de casa de Daysi. No obstante, para ser sincero, yo solo quiero tener mi amistad de vuelta con él. Esa situación pasó, que no lo tome tan a pecho. Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió. Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Y menos a un gran cantante al que amo tanto”.

Castro habla del fin de la relación con Luis Miguel en el 2019.

Palabras de admiración

Lo cierto es que a pesar de lo sucedido, Cristian Castro tiene usualmente palabras de admiración y respeto para con Luis Miguel. En una entrevista radial concedida en el 2016 al conocido periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, esto fue lo que dijo sobre los tiempos difíciles por los que entonces atravesaba el intérprete de ‘La Bikina’.

“No sé sabe bien qué está pasando con él (…) Creo que es un momento para comprenderlo, entender que ha sido un muchacho que ha luchado y logrado demasiado. Y que ha estado en muchos momento solo. Solo luchando por sus canciones, entregando su vida por ellas y a su público. Entonces, por qué no comprender que hay una soledad grande, lo digo con respeto y como fanático de Luis Miguel, detrás de una vida tan exitosa y un talento tan luminoso como el que tiene. Tal vez este no es su mejor momento, pero esperemos esté superando la dificultad de salud o espiritual que tenga. Es el momento de seguirlo apoyando”.

Luego, también en el 2019 para otro programa argentino de Tv declaró: “Lo banco porque es el chairman of the board (el presidente de la junta) de todos nosotros. A mí me conviene que a él le vaya bien. Es la persona a la que yo sigo desde chico, aparte de Julio Iglesias, José José, Sandro, es de los grandes cantantes que tienen mucho poderío en el escenario. Ojalá que le vaya bien”.

¿Habrá algún acercamiento en el futuro? Es poco probable, pero el tiempo lo dirá.//

