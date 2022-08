En la historia de la música en español, han habido grandes duetos y lo colombiamos Maca y Gero quieren ser parte de esa lista. ¿Su estrategia? Una propuesta fresca de pop, letras que conectan con la gente y mucho trabajo duro.

La historia de estos jóvenes artistas colombianos inicia en las aulas de la Universidad Javeriana, en Bogotá, donde ambos se forman en la carrera de Música. Cuando para una tarea María Camila Clavijo necesitaba una voz masculina, una amiga le presentó a Gerónimo Blain. La historia de Maca y Gero estaba a punto de escribir su primer capítulo.

“Nos hicimos muy amigos. Él me mostraba música, cantábamos y luego empezamos a componer”, recuerda Maca que, además de una “buena nota”, logró un compañero creativo tras esa asignación. “Empezamos a hacer muchos ‘covers’ juntos y nos dimos cuenta que a mucha gente le gustaba lo que hacíamos. Maca me decía: ‘Soy fan de nosotros’. Y yo le dije: ‘A ti te encanta, a mí me encanta, a la gente le encanta... ¡llevemos esto hasta otro nivel!”, cuenta Gero para luego recordar una frase que, en esa época, solía decirle Maca: “Lo importante para que esto funcione es que haya música”. Y así, cuando los sorprendió la pandemia en pleno inicio del proyecto, se dedicaron a escribir canciones, a perfeccionarse y armar una estrategia para aplicar una vez que el tiempo fuera propicio.

“Compusimos canciones que me atrevo a decir no van a ver la luz del día nunca, pero fueron como ir al gimnasio: un entrenamiento buenísimo. Después fuimos conociendo mucha gente y mucha gente nos fue conociendo. Cuando ya teníamos mucha música lista dijimos: es momento de sacar algo”, explica Gero sobre el plan que progresivamente los ha llevado a hacerse de una audiencia con temas como “Horarios extendidos”, “Contigo todo” y “Abecedario”, que les ha permitido también trascender las frontera de su país.

Escribir y planear

Cuando recuerda la cuarentena por COVID-19, Maca y Gero ven un tiempo que les permitió desarrollar una característica que será clave para su futuro: la disciplina.

“Nuestro plan se volvió componer y hacer covers todo el tiempo en la pandemia. Cuando decidimos llevarlo a otro nivel, tuvimos tiempo para tener disciplina y constancia para componer, para hacer un plan y estructurar todo lo que queríamos. La pandemia nos dio mucho tiempo para planear todo esto que queríamos hacer cuando se acabara la cuarentena”, afirma Maca.

Además de esa planificación, Maca y Gero creen que el formarse profesionalmente como músicos les ha permitido involucrarse en cada parte del proceso de creación de su proyecto.

“Desde la composición de melodía, armonía y letra hasta la producción y grabación. Todo esto es un proceso en el que nos estamos formando y que nos apasiona. Eso hace que podamos estar muy involucrados en cada aspecto de nuestro de nuestro proyecto”, afirma Maca.

A Gero, por ejemplo, le enorgullece que “Dos mojitos”, su más reciente sencillo, sea una demostración de ello: “Es una canción que hicimos enteramente nosotros con nuestras manos y con nuestro amigo el productor Sebastián Avilés. Grabamos las voces entre colchones. Eso hace que la canción sea especial para nosotros”, dice sobre el tema que está escrito inspirado en la historia de una amiga, lo que le da mayor “autenticidad” para que la gente conecte con la letra, un objetivo que tiene muy claro este dueto al momento de escribir.

“Se viene mucha música. Ya estamos trabajando en el lanzamiento del próximo video. Nuestro plan es que siempre esté saliendo música, que siempre haya algo nuevo para que la gente pueda disfrutar y que se puedan identificar”, finaliza Gero.

Además… Redes sociales Pueden encontrar a Maca y Gero en TikTok como @macaygero.