La gala de los MTV Video Music Awards (VMA) 2022 se llevará a cabo este domingo y entre los artistas nominados de la noche se encuentra BTS, la exitosa agrupación coreana de k-pop que competirá en cinco importantes categorías del evento.

Bangtan ha tenido un exitoso recorrido por las galas de este año. Por lo tanto, no es sorpresa que se posicione como uno de los favoritos en esta edición de los MTV VMA.

Una de las categorías más importantes donde está nominada BTS es Grupo del año. Tras un 2022 lleno de éxitos y el apoyo incondicional de ARMY, Bangtan es un fuerte competidor frente a agrupaciones como Foo Fighters, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, Silk Sonic, City Girls y Måneskin.

BTS también se enfrenta a otra de las bandas favoritas del K-pop: Blackpink. La votación para esta categoría se encuentra habilitada a través de las historias de Instagram de MTV.

Para v, la banda compite con “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)”. Por su parte, Itzy está nominada por “Loco”, Lisa con “Lalisa”, Seventeen por “Hot”, Stray Kids con “Maniac” y Twice por “The Feels”.

Los MTV VMA 2022 también incluyó la categoría de Mejor presentación en metaverso donde BTS compite por su colaboración con Minecraft. Las otras nominaciones son para Blackpink the Virtual por PUBG, Charli XCX por Roblox, Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience por Wave, Rift Tour y Ariana Grande junto a Fortnite y Twenty One Pilots Concert Experience con Roblox.

Los videoclips son protagonistas de la gala, así que no podía faltar la nominación de “My Universe”, la colaboración entre Coldplay y BTS, en Mejores efectos visuales. Al cierre de esta nota, el video tiene más de 229 millones de visualizaciones en YouTube.

En la categoría también compiten Billie Eilish por “Happier Than Ever”, Kendrick Lamar por “The Heart Part 5″, Lil Nas X y Jack Harlow por “Industry Baby”, Megan Thee Stallion y Dua Lipa por “Sweetest Pie” y The Kid Laroi junto a Justin Bieber por “Stay”.

El baile no podía ser descartada en los MTV VMA 2022. Por ello, “Permission to Dance” de BTS ha sido nominada por Mejor coreografía. Los coreanos se enfrentan a Doja Cat en “Woman”, FKA twigs y The Weeknd en “Tears In The Club”, Harry Styles en “As It Was”, Lil Nas X y Jack Harlow en “Industry Baby” y Normani ft. Cardi B en “Wild Side”.

En tanto, para Canción del verano está nominado el integrante de BTS, Jungkook, por su colaboración en la canción “Left And Right” junto a Charlie Puth. En la misma categoría está Bad Bunny y Chencho Corleone por “Me Porto Bonito”, Beyoncé por “Break My Soul”, Doja Cat por “Vegas”, Future ft. Drake y Tems por “Wait For U”, Jack Harlow por “First Class”, Kane Brown por “Grand” y Harry Styles por “Late Night Talking”.

La lista es completada por Lizzo con “About Damn Time”, Marshmello x Khalid con “Numb”, Nicki Minaj con “Super Freaky Girl”, Nicky Youre y Dazy con “Sunroof”, Rosalía con “Bizcochito”, Steve Lacy con “Bad Habit”, Latto junto a Mariah Carey y DJ Khaled con “Big Energy (Remix)” y Post Malonejunto a Doja Cat con “I Like You (A Happier Song)”. La votación estará habilitada desde el jueves 25 de agosto.

¿Cómo seguir los MTV VMA 2022?

La premiación se realizará este domingo 28 de agosto en el Prudential Center de Newark en New Jersey (Estados Unidos) desde las 8 p.m. (hora del Este), lo cual se traduce a las 7 p.m. en Perú.

Los espectadores podrán seguir todas las incidencias del gran evento a través del canal MTV. La gala también será transmitida a través del servicio de streaming Paramount+.