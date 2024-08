La revista Billboard informó que ‘Bye Bye Bye’ de la banda NSYNC llegó al top 10 en la lista Billboard Global Excl. US., tras 24 años de su lanzamiento. Esto luego debido a su inclusión en la película Deadpool & Wolverine, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

La canción alcanzó el puesto ocho en el ranking de Billboard Global Excl. U.S. en la semana del 02 al 08 de agosto tras el éxito de la mencionada película, que logró superar los mil millones de dólares en ingresos globales en apenas tres semanas.

“Gracias a su ubicación en los primeros momentos de Deadpool & Wolverine, la canción debutó una semana antes, lo que marca la primera entrada del grupo en la lista”, indica la revista.

Cabe mencionar que este tema, que tiene más de 388 mil millones de reproducciones en su videoclip en YouTube, es el segundo título más antiguo en llegar al top 10 de la lista Billboard Global Excl. US. después de ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’, de Kate Bush.

‘Bye, bye, bye’ también logró subir del puesto 18 al puesto 12 en el Global 200 volviendo ingresar al Hot 100 de Billboard en el puesto 45.

¿De qué se trata Deadpool 3?

Wade Wilson (Ryan Reynolds), apático y desorientado, intenta adaptarse a la vida civil tras colgar el traje de Deadpool, el mercenario de moral ambigua. Sin embargo, una nueva amenaza existencial lo obliga a volver a la acción. Esta vez, deberá convencer a un extremadamente reacio Wolverine (Hugh Jackman) para que lo acompañe en esta peligrosa misión.