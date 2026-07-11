La canción con ritmos andinos ‘León, hermano del camino’, compuesta por el peruano Jaime Montoya e interpretada por el coro religioso Aguchita, ganó este viernes el concurso que definió el himno oficial para la visita del papa León XIV a Perú en noviembre.

El tema musical fue elegido en el Teatro Municipal de Lima entre diez canciones finalistas de un total de 394 propuestas presentadas al certamen, el cual fue organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima.

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El tema ganador se grabará en los estudios de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y tendrá un videoclip producido por los medios estatales.

“Vamos a colocar también a la canción dentro de las actividades que se van a realizar durante la estancia que va a tener aquí, en las cuatro ciudades que va a recorrer”, precisó Cinthia Ramírez, jefa del IRTP, informó a la agencia EFE.

El coro lleva su nombre en homenaje a la beata María Agustina Rivas López, ‘Aguchita’, una religiosa asesinada en 1990 por el grupo subversivo Sendero Luminoso en Junín.

A la gala asistió el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien se mostró alegre por el ambiente de esperanza ante la llegada del papa, un ciudadano estadounidense nacionalizado peruano que trabajó más de veinte años como pastor y obispo en el país.

El viaje papal se programó para la primera quincena de noviembre, según confirmó el presidente de Perú, José María Balcázar, luego de reunirse con León XIV en el Vaticano el pasado 18 de julio. La gira del pontífice recorrerá cuatro ciudades peruanas.

*Con información de EFE