El tema ganador será grabado en los estudios de la Asociación Peruana de Autores y Compositores | Foto: EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
El tema ganador será grabado en los estudios de la Asociación Peruana de Autores y Compositores | Foto: EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Por Redacción EC

La canción con ritmos andinos ‘León, hermano del camino’, compuesta por el peruano Jaime Montoya e interpretada por el coro religioso Aguchita, ganó este viernes el concurso que definió el himno oficial para la visita del papa León XIV a Perú en noviembre.

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