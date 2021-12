Conforme a los criterios de Saber más

El músico Ronald Padilla, más conocido en el medio como “Ronieco”, falleció este domingo 12 de diciembre debido, aparentemente, por un cuadro de pancreatitis aguda que lo aquejó desde el último sábado.

A través de sus redes sociales, el también compositor -que deja huérfana a una menor de edad- reveló que padecía de este mal y que necesitaba ser internado; sin embargo, no hay constancia de que haya encontrado cama disponible en los hospitales que visitó.

“Ronieco” era una persona muy querida por sus seguidores a través de las redes. Su pasión por la música viene desde muy pequeño; tal como lo reveló el integrante de la banda “Dolores Delirio”, Josué Vásquez, en entrevista con El Comercio. Ambos estudiaron en el colegio San Francisco Javier de Breña y compartían este gusto por el arte.

Saliendo del colegio, se dedicaron a diferentes rubros dentro de la música, pero nunca dejaron de juntarse en el escenario. Ronald con su banda “Actitud Frenética” y Josué con “Dolores Delirio”. “Hemos compartido muchas ocasiones en el mismo cartel en diferentes lugares de Lima y prácticamente hemos sido de la misma hornada (…) Hemos estado de cerca siguiendo la carrera de cada uno” , comentó.

Su inicio en la música y el fanatismo por los Beatles

Ronald Padilla ingresó formalmente su carrera al integrar la primera banda grunge del Perú, “Actitud Frenética” a inicios de la década de los 90. El productor Giuseppe Risica dijo a este Diario que “Ronieco” vivía una especie de locura musical muy propia. “Tenía ideas muy interesantes acerca de la música. Era fanático de los Beatles, de la cumbia selvática antigua, de la música psicodélica”.

Evidentemente, el artista tenía un gusto particular por la banda liderada por John Lennon desde hace años. En el colegio -según Josué Vásquez- era el principal promotor de la historia y música de la agrupación inglesa, a la par que era un alumno ejemplar.

“Era muy fanático. Lo primero que hizo fue juntarse con gente de su salón y formar una banda que tocara las canciones de los Beatles (…) En el colegio era un alumno modelo, tanto así que fue brigadier general, estudioso, primer puesto en su salón”, señaló.

Gracias a la música, también podía organizar conciertos y eventos, tanto en San Miguel –distrito donde residía- y otras zonas de la capital. A raíz del 41 aniversario de la muerte de su ídolo John Lennon, “Ronieco” le rindió tributo el pasado 8 de diciembre con un show.

Su legado

Ronald Padilla falleció a los 50 años, pero dejó su historia y su música aquí. A finales del 2020, el músico publicó su último disco “Ciudad Gaa”, que incluye 13 canciones como “Rock en cuarentena”, “Siempre” y “Pobre ser infeliz”.

“Ronieco” ha sido criticado por muchos debido a su estilo, pero él hizo caso omiso y se enfocó por completo en su música. Sus compañeros lo van a recordar como una persona aplicada y con personalidad única.

“ Había mucha gente que le hacía bullying, eso siempre pasa con gente que sale de los moldes, es muy común. Él lo tomaba con mucha filosofía, hasta se aprovechaba de eso y decía que era como el ´Tongo del Rock´ (…) Yo lo recuerdo por su música, su alegría, su desfachatada forma de ver el mundo. Fue una persona bastante alegre y bastante despierta y siempre estaba en algún proyecto”, resaltó el productor Giuseppe Risica.

Por su parte, el artista Josué Vásquez reconoció que “Ronieco” era una persona que “había ganado cierta notoriedad a pesar de no ser mediático. A nivel de redes, y de la misma escena en sí, era muy reconocido, no solo por su labor de músico sino por su personalidad. En los últimos años ha sido controversial por sus opiniones, muy abierto, muy honesto. Lo recordamos como una persona que no se mordía la lengua para decir lo que pensaba”.

VIDEO RECOMENDADO

El ídolo que une a generaciones no solo conquista en la música, sino en el cine. Chayanne se suma a “Sing 2″ (en cines el 25 de diciembre), donde interpreta al león Clay Calloway, un personaje que le permite reflexionar sobre su carrera y el dolor de perder a un ser querido. Conversamos con él