Días previos al lanzamiento de su gira latinoamericana “Las mujeres ya no lloran World Tour”, la cantante colombiana Shakira estrenó el 25 de setiembre una nueva canción llamada “Soltera”, un tema musical con influencias afrobeat que busca convertirse en un “himno femenino”. A través de sus redes sociales, la barranquillera escribió: “¡Ya salió soltera!”, compartiendo fotos con Anitta, Natti Natasha, Danna Paola y Lele Pons, quienes realizaron cameos en el videoclip.

Sin embargo, el éxito de la canción fue empañado por acusaciones de plagio, ya que fanáticos de la tiktoker Karen Sevillano aseguraron que Shakira tomó prestada una de sus frases más emblemáticas: “Hombre que me escriba, pantallazo pa’ su novia” , que fue alterada por la intérprete a “perro que me escriba y pantallazo pa’ su novia”.

Los internautas pidieron que Shakira reconozca a Sevillano, quien ganó la primera temporada de “La Casa de los Famosos Colombia 2024″. La popularidad del fragmento se disparó en 2020, cuando Lina Tejeiro, actriz colombiana, la viralizó en sus redes. “Yo le debo todo a ella porque se fijó en mí”, declaró Sevillano, agradeciendo a Tejeiro por ayudarla a ganar visibilidad.

En su cuenta de TikTok, Sevillano reaccionó compartiendo su sorpresa ante la frase utilizada por Shakira. “Cuando me escribió Lina Tejeiro, que me dijo ‘Karen, escuché esto y me acordé de vos’, y yo me quedé en shock”, relató en tono divertido. “En mi mente, Shakira sabe quién soy yo”, agregó.

Por otro lado, el historial de Shakira no es nuevo en cuanto a acusaciones de plagio; ha enfrentado varios casos a lo largo de su carrera. En 2017, por ejemplo, fue demandada junto a Carlos Vives por el cubano Liviam, quien aseguró que la colombiana utilizó su verso “yo te quiero tanto” en su éxito “La bicicleta”.

La lista de casos de supuestos plagios incluye canciones como “Hips Don’t Lie”, que en 2006 generó controversia por el uso de sonidos similares a los de Jerry Rivera, aunque finalmente no se tomaron acciones legales.

Asimismo, la canción “Rabiosa” fue criticada por una supuesta similitud en coreografía con un video de Kate Moss. Recientemente, la colaboración de Shakira con Bizarrap, “BZRP Music Sessions #53″ de 2023, fue acusada de similitudes con la canción “Sólo tú” de la venezolana Briella.

Shakira vuelve al Perú en 2025





Shakira confirmó que ofrecerá un concierto en Perú como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, programado para el 16 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional de Lima, 13 años después de su última visita en 2011, con el “Sale el sol World Tour”.

Shakira anticipó que también brindará conciertos en Brasil, Colombia, Chile, Argentina y México, donde interpretará sus más recientes canciones, como “Soltera”, “BZRP Music Sessions #53″ y “TGQ”, así como sus clásicos éxitos, entre los que se encuentran “Antología”, “Días de enero”, “Ciega, Sordomuda” y otros.

De acuerdo con informaciones exclusivas, a donde El Comercio tuvo acceso horas antes del anuncio oficial, las entradas para el concierto estarán disponibles en Teleticket a partir del miércoles 9 de octubre a las 10 a.m., con un descuento de hasta el 15 % con tarjetas Interbank.

Shakira en Lima: precio de las entradas para su concierto





Las entradas para este esperado evento estarán disponibles a través de Teleticket, con una preventa exclusiva los días 9 y 10 de octubre desde las 10:00 a.m. Durante este periodo, los fanáticos podrán disfrutar de un descuento de hasta el 15% al pagar con tarjetas Interbank. Todavía no se conoce el precio de los boletos, pero estarían revelándose durante estos días.

Shakira en Latinoamérica: ¿Qué países visitará?





La intérprete colombiana vuelve a Latinoamérica, donde ofrecerá 11 conciertos en distintos países a partir del 11 de febrero hasta el 19 de marzo de 2025. “Latinoamérica, los extraño… ¿me acompañan otra vez?”, escribió en sus redes sociales el 1 de octubre de 2024. Shakira confirmó su regreso a Sudamérica. “Mi gente, nos vemos pronto”, publicó en Instagram

Shakira llevará a cabo un total de 11 presentaciones en su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” por Latinoamérica, empezando por Brasil, donde se presentará en Río de Janeiro y São Paulo, sumando un total de dos shows. Luego, se dirigirá a Perú con una actuación en Lima, donde regresa después de 13 años.

En Colombia, ofrecerá tres conciertos en Barranquilla, su tierra natal; para luego ir hasta Medellín y Bogotá. Además, la gira incluirá una presentación en Argentina, específicamente en Buenos Aires, y otra en Chile, donde se presentará en Santiago. Finalmente, en México, Shakira tendrá tres presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, finalizando el tour latinoamericano.