Shakira y Bizarrap provocaron gran expectativa a nivel mundial al anunciar que sacarían una colaboración juntos. Sin embargo, ni la cantante colombiana ni el productor argentino imaginaron el impacto que tendría la BZRP Music Session #53.

La razón principal por la que el tema generó gran curiosidad fue porque se sabía que, quizás en una o dos partes, harían alusión a la separación de Shakira con Gerard Piqué. Pero tan grande fue la sorpresa al escucharla y enterarnos que toda la canción era referente a la ruptura, la cual fue por la infidelidad del exfutbolista y la nueva pareja de él, esto hizo que muchos la oyeran más de una vez.

La BZRP Music Session #53 se convirtió en el estreno de una canción en español o latina con más reproducciones en 24 horas en la historia de YouTube, ya que alcanzó más de 50 millones de visualizaciones.

Con este gran debut superó con facilidad al exitoso remix de Despacito de Luis Fonsi junto a Justin Bieber.

Pero eso no es todo, pues, según una publicación en Instagram de Shakira, las cifras la convirtieron en la canción número uno a nivel global, en casi toda América Latina y Estados Unidos y en países tan lejanos como Reino Unido, Luxemburgo o Australia.

Además de obtener 14.4 millones de streams en 24 horas en Spotify, con lo que se convirtió en “el más grande debut en la historia de la música en español”.

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, escribió emocionada la cantante colombiana.

Mamá de Gerard Piqué apoya canción de Shakira

A través de su cuenta de Twitter, Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, mostró su apoyo a su ex nuera y madre de sus nietos, al respaldar a la ‘Music Session #53′ de Shakira con Bizarrap.

Pues, la madre del ex futbolista del Barcelona le dio “me gusta” a la publicación oficial de la canción y otro polémico mensaje contra su hijo.

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, dice el comentario al que le dio me gusta.