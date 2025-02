Si Mabela Martínez no existiera, habría que inventarla para dirigir “Sonidos del Mundo”. No es para menos, tras 30 años desde su creación, el programa dedicado a la música y su conductora son inseparables. Unidos por la melomanía, esa pasión se refleja en los diversos invitados y en las imponentes torres de discos que parecen sostener el departamento de Martínez. Más aún, su vínculo se evidencia en las raíces de sus propias historias.

Todo comienza en Vancouver, cuando, aun trabajando en marketing y ventas corporativas, Martínez dedicó su tiempo a un hobby que nació en Lima a sus 20 años, cuando descubrió el mundo radial que no la dejaría ni siquiera en Canadá. Allí, la nostalgia se transformó en un proyecto impulsado por su amor por la música y una colección que hoy oscila entre siete mil y ocho mil discos, entre vinilos y CD.

Entre las primeras experiencias con la música, Mabela Martínez encontró un gusto por el jazz, género que sería la puerta para explorar más sonidos a lo largo de los años. (Foto: Difusión)

“Una tarde, extrañando hacer radio en Lima, decidí comprarme varios equipos pequeños: una consola, un par de micrófonos y más discos de música. Aprendí sola a hacerlo todo, pero con cariño. Así nació ‘Sonidos del Mundo’, en alusión a la diversa música que ofrecía una ciudad cosmopolita”, cuenta Mabela Martínez en entrevista con El Comercio.

Además de la variedad musical —cuidadosamente seleccionados por la conductora—, la clave del éxito en esos primeros días fue una estructura en forma de sándwich para facilitar la adaptación del público: una canción digerible, otra aún más accesible, una más compleja, y luego se repetía la fórmula con dos temas pegadizos.

"Sonidos del Mundo" junto a "Miski Takiy" (vernacular) y "Una y mil voces" (afroperuana), apoya a talentos de géneros experimentales aún fuera del radar comercial. (Foto: Difusión)

Música para todos

Desde 1995, el programa se grababa en Canadá y luego se enviaba al Perú a través de un courier para ser transmitido en Telestereo. Dos años después, la conductora regresó a Lima para hacer el programa y continuar con aquel estilo particular que, novedoso en su momento, comenzaba a capturar la atención de miles de oyentes, quienes ya la recordaban por su slogan “Mabela desde Vancouver”.

“Siempre puse la música que me gusta, no pensaba mucho en el oyente para complacerlo, sino que quería que el oyente escuchara algo nuevo, algo fresco, aunque fuera difícil de digerir. Nunca hice las cosas por sintonía, y esa idea de solo mostrar lo comercial no es nuestro objetivo”, menciona Martínez.

Tras el éxito en radio, apareció la oportunidad de llevar el programa al formato televisivo en TV Perú, para luego ampliar la propuesta con un formato en vivo que incluía conciertos donde se creaban espectáculos desde cero bajo un concepto nuevo, además de la producción discográfica que vino después.

Pero ¿qué los diferencia hoy de los programas de música en streaming? “En esas plataformas solo escuchas a los artistas y, a veces, un comercial si no pagas. Nosotros hablamos para el oyente, le damos ese toque como si hablaras con un amigo”, explica Martínez, recordando los programas donde participaron artistas como La India, Jorge Drexler, Chucho Valdés, Kevin Johansen, María Rita, Andrea Bocelli, entre otros tantos que pasaron por Sonidos del Mundo en estos 30 años de historia.

Para celebrar estas tres décadas de pasión por la música, el programa prepara una serie de eventos que comenzarán con Magos del Amor el 13 de febrero, además de otras actividades que se anunciarán en los próximos días. Entre sus planes a futuro -a largo plazo- También buscan explorar la migración digital para alcanzar nuevos horizontes de difusión y nuevas generaciones de oyentes. “Este programa es mi vida, es lo que respiro siempre”, afirma la conductora, dejando en claro que, si Sonidos del Mundo no existiera, Mabela Martínez trataría de inventarlo.

Sobre "Magos del amor" Lugar: Cúpula de las Artes Hora: 8:00 p.m. Fecha: 13 de febrero Entradas disponibles en Teleticket