Super Junior, dos palabras que implican amor, talento y grandes éxitos. La boyband surcoreana demuestra todo eso este sábado 11 de febrero desde el Estadio San Marcos de Lima, donde se presenta en marco del “Súper Show 9 : Road”, tercera oportunidad en la que los integrantes cantarán para sus fans peruanos. Pero ellos nos solo buscan ofrecer música, sino algo más.

En ese sentido, y antes del show, El Comercio conversará en vivo con los integrantes de Super Junior. Será un enlace en vivo por medio de nuestra cuenta en la red social Facebook, que a su vez podrá ser apreciado en esta nota. Allí, los talentos buscan acercarse más a su fiel y multigeneracional audiencia. Hora de la entrevista: 6:00 p.m.

Más sobre el show

Con más de 17 años de trayectoria musical, la agrupación coreana integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindong y Ryeowook regresa recargada con el lanzamiento de su undécimo álbum “The Road: Keep on going Vol. 1″.

Conocida por combinar el género pop, hip-hop y baladas, Super Junior ha lanzado varios hits como “Mr.Simple”, “Sorry, sorry”, “Bonamana’ y “Devil”. También ha lanzado algunas canciones en español como “Ahora te puedes marchar”, “Lo siento” (junto a Leslie Grace) y “Corazón Perdido”, entre otras. De manera reciente, el grupo lanzó “The Road : Celebration - The 11th Album Vol.2″.

Las entradas siguen a la venta

Aún quedan entradas a la venta para ver a Super Junior. solo tienes que ingresar a Teleticket.

¿Dónde será el show?

El concierto de super Junior se desarrollará en el Estadio San Marcos (Campo), ubicado en Ciudad Universitaria - UNMSM, Lima.