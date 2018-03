The Cranberries publicarán álbum tras fallecimiento de Dolores O'Riordan

Facebook. En enero de este año, la noticia del fallecimiento de Dolores O’Riordan golpeó a todos los fanáticos de The Cranberries. Sin embargo, los miembros restantes de la banda no han cesado en su entrega a la música y anunciaron que seguirán trabajando en un álbum.

A través de una publicación en Facebook, los integrantes de The Cranberries confirmaron que presentarán un nuevo álbum a principios de 2019, el mismo que preparaban con la icónica vocalista desde finales de 2016.

“Tenemos que terminarlo. Dolores ya había grabado su voz”, señalan en el comunicado en la red social. “Todo va bien, esperamos tenerlo listo y terminado a principios de 2019”.

"Pensamos sobre esto y decidimos que como es algo que comenzamos con Dolores como una banda, deberíamos seguir adelante y acabarlo. Así que ese es el plan", agregan en la publicación en Facebook.

Además, la banda aclaró que la edición 25° aniversario del álbum debut “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” anunciada en un principio para este mes, se pospondrá.

Dolores O'Riordan fue encontrada muerta en un hotel de Londres el 15 de enero, cuando tenía 46 años. La investigación completa sobre las causas de su fallecimiento se conocerán el 3 de abril.