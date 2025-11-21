“Uchpa: la película”: el rock que volvió a los Andes para contar su verdad

La idea nació una noche que ya es leyenda. Era abril del 2015 y Uchpa acababa de incendiar el Gran Teatro Nacional con un concierto que nadie imaginó posible: un escenario reservado para la música clásica convertido, de pronto, en una ceremonia eléctrica, andina y visceral. Fredy Ortiz, había llenado las butacas del recinto más importante del país. Cuando terminó el show, todavía con el eco del blues y los waqrapukus rezonando en las paredes, el director Antonio Rodríguez se le acercó y le dijo lo que Fredy no esperaba escuchar: “Quiero hacer una película sobre tu vida”. Así, sin rodeos, nació “Uchpa: La Película”. Diez años después, ese impulso se convierte por fin en cine.

Esta producción nacional narra el viaje musical, espiritual y humano de Fredy Ortiz, líder de Uchpa, un músico que nunca llevó el rock a los Andes: andinizó el occidente con su música.

Rodríguez —quien ya había dirigido Avenida Larco— acompañó durante una década a Fredy por los caminos que formaron su identidad: Ocobamba, su pueblo natal; luego Andahuaylas, donde descubrió el rock bajo la influencia del mítico tío Manguera; y Ayacucho, tierra donde, mientras cumplía servicio como policía en plena violencia interna, empezó a moldear la primera versión de Uchpa en huertos, fogatas y plazas polvorientas.

Durante ese camino lo reencontró con quienes marcaron su sonido, como Bram Willems, músico belga con quien consolidó el sonido moderno de Uchpa; Marcos Maizel, virtuoso del blues que definió el estilo de la banda; y guardianes de la tradición andina como Fidencio Inca “Qechelle”, Augusto y Christian Gamboa (músicos de waqrapuku), y Andrés “Chimango” Lares, violinista de Cabana Sur reconocido internacionalmente.

Uchpa es una banda formada en Ayacucho en 1993. Su formación actual, liderada por Fredy Ortiz y Marcos Maizel, permanece unida desde 1999. (Foto: Lukas Isaac) / (c)Lukas Isaac

Desde la herida y la libertad

“Todo empezó con una entrevista”, recuerda Fredy. Antonio Rodríguez lo escuchó hablar de su vida en la policía, de la guerra, del quechua, de su música, de lo que vio y de lo que aún duele. “Me dijo que quería una película. Aquí estamos, diez años después”.

Había que volver a los lugares donde todo ocurrió: zonas sin carretera, pueblos sin luz, espacios marcados por el recuerdo del conflicto. Fredy no solo regresó a cantar, también regresó a mirar de frente.

“Allá en Andahuaylas, la ilusión de todos los jóvenes era llegar a la capital, estudiar, encontrar otro destino”, recuerda. Ese sueño lo llevó a postular a la policía en Lima, y lo que vino después fue una mezcla de fortuna y tragedia.

“Ingresé, no sé si felizmente o lamentablemente, y me mandaron directo a la zona de emergencia, a la guerra. Allí perdí muchos colegas y amigos. Tengo amigos que ahorita están en silla de rueda y ciegos. Por eso casi no me gusta ir a las reuniones de los policías porque es como revivir esos momentos”, refiere. “Solo vuelvo cuando hay fútbol. Jugué en Copa Perú y en el primer equipo de la policía —hoy Los Chancas, en la Liga 1”, añade con orgullo.

Ser policía y músico a la vez fue, para Fredy Ortiz, un acto de resistencia. Pedía permisos “por lo bajo” para viajar a tocar; soñaba con tener el cabello largo mientras cumplía servicio en zonas de emergencia. En el uniforme cargaba un arma; en la voz, himnos evangélicos aprendidos en quechua. De esa mezcla nacieron sus dos columnas: el rock y el folclore profundo que cargaba desde niño.

Rompió el cerco

Uchpa entró en el circuito rockero sin pedir permiso. Nunca sonó en las radios grandes, pero sí en las universidades, en las calles, en los viajes, en los discos que se pasaban de mano en mano. De pronto, antropólogos llegaban a su casa; universidades del extranjero lo invitaban a hablar de fusión como desarrollo sociocultural; jóvenes músicos veían en él un espejo distinto del Perú.

El cine como memoria

La película no solo retrata la historia de Uchpa; retrata la vida de un hombre cuyo camino atraviesa violencia, marginalización, música, territorio y resistencia. Un hombre que convirtió su dolor en arte y su lengua en sonido universal.

“Uchpa: La Película” es más que un documental musical: es un acto de identidad. Una ofrenda al quechua. Un puente entre el rock y la memoria. Un viaje que empezó en un teatro lleno y volvió a los Andes para contarse como debía: sin filtros ni miedo.