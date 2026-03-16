Con un curioso pero muy acertado símil entre la literatura y el boxeo, el escritor argentino Julio Cortázar trazó la diferencia entre los relatos largos y los cortos. “La novela gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut”, declaró alguna vez el autor de “Rayuela”, que fue también un notable cuentista.

Y esa es la premisa que cumplen los nominados a Mejor Libro de Cuentos en los Premios Luces este año: “Criaturas virales” de Dany Salvatierra, “E-mails con Roberto Bolaño” de J.J. Maldonado, “Enciclopedia vacía” de Ricardo Sumala-via, “Huaraca” de Luis Francisco Palomino, “Huellas nada más” de Roberto Reyes Tarazona, “Los gatos mueren con los ojos abiertos” de Pedro Llosa Vélez, “No podemos explicar por qué lloramos” de Giovanna Pollarolo, “Un lugar en la familia de las cosas” de Claudia Paredes, “Un nombre para tu isla” de Katya Adaui, y “Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura” de Gianni Biffi.

El libro ganador será elegido por los propios lectores. Solo debe ingresar a la web de El Comercio y hacer efectivo su voto en la página de Premios Luces.