Resumen

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El libro ganador será elegido por los propios lectores. Solo debe ingresar a la web de El Comercio y hacer efectivo su voto.
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Por Redacción EC

Con un curioso pero muy acertado símil entre la literatura y el boxeo, el escritor argentino Julio Cortázar trazó la diferencia entre los relatos largos y los cortos. “La novela gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut”, declaró alguna vez el autor de “Rayuela”, que fue también un notable cuentista.

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