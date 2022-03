Los miembros de BTS se encuentran en plena preparación para el concierto que se avecina en el mes de marzo; sin embargo, Suga se tomó un tiempo para conversar con los fanáticos y contar más detalles del pronto encuentro con ARMY en el Permission to Dance On Stage asimismo, habló sobre su trabajo en “Stay Alive”.

A través de la app de VLive, el rapero de Bangtan dio la bienvenida al mes de marzo y comenzó una charla con sus fans. La transmisión sorpresa, alegró mucho a ARMY y dejó varios momentos destacados que quedaron para el recuerdo de sus seguidores.

Desde muy temprano, el fandom hizo tendencia en las principales redes sociales algunos momentos que dejó la transmisión en vivo. Si te perdiste el VLive de Yoongi o simplemente quieres recordar lo que pasó, a continuación te contamos los detalles de lo más relevante qué ocurrió con el idol de BTS.

SUGA EN VLIVE: 4 MOMENTOS IMPORTANTES DE LA TRANSMISIÓN

1. Suga con Stay Alive

Suga señaló que el motivo principal por el que se había conectado al live era porque quería hablar acerca de las canciones que hizo recientemente, especialmente Stay Alive que forma parte del OST para el webtoon 7 Fates: Chakho.

El idol señaló que escribió la canción teniendo en cuenta la historia del webtoon, pero además lanzó cumplidos para Jungkook debido a que hizo un gran trabajo con la grabación de la voz. De acuerdo con Suga, el Golden Maknae solo grabó la canción una vez.

“Fue tan buen y me gustó tanto que ni siquiera le pedí que hiciera una regrabación. Es un chico tan talentoso”.

2. La visita de Jimin

Aunque la transmisión fue únicamente de Yoongi, un invitado sorpresa apareció de manera muy especial, pues detrás del idol había una puerta donde se podía ver que alquien se asomaba. Se trataba de Jimin, quién reveló mas tarde que estuvo con el rapero, pues señaló que él elegió el nombre que se colocó al VLive. El creativo nombre de la transmisión en vivo era: “Mi cabello ha crecido mucho”.

3. Suga sobre conciertos de BTS

El idol habó en repetidas ocasiones acerca de los conciertos que se aproximan en Seúl. Suga mostró su nerviosismo por la compra de entradas, asimismo pidió a todos que no se preocuparan y compraran con normalidad pero incluso si no alcazaban tickets podrían ver el concierto en el cine.

Por otra parte, señaló que está muy emocionado por los conciertos en Las Vegas y agregó que quieren visitar más países, pero eso solo será posible una vez que la situación mejore.

4. Suga sobre su Instagram

El rapero de BTS mencionó que no actualiza mucho su cuenta personal de Instagram porque no sabe cómo hacer que su feed luzca genial, por otra parte no toma muchas fotos así que no tiene mucho para compartir en dicha red social.

