“El Principito L’Experience” se perfila como una de las principales alternativas de entretenimiento familiar para las vacaciones de invierno | Imagen: Difusión
“El Principito L’Experience” se perfila como una de las principales alternativas de entretenimiento familiar para las vacaciones de invierno | Imagen: Difusión
Por Redacción EC

Lima se prepara para recibir por primera vez “El Principito L’Experience”, una reconocida experiencia interactiva e inmersiva internacional desarrollada bajo licencia oficial de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry. La propuesta llega a la capital peruana en el marco de la conmemoración de los 80 años de la publicación de la célebre obra literaria y abrirá sus puertas desde el próximo 3 de julio en Mall del Sur.