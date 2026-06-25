Lima se prepara para recibir por primera vez “El Principito L’Experience”, una reconocida experiencia interactiva e inmersiva internacional desarrollada bajo licencia oficial de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry. La propuesta llega a la capital peruana en el marco de la conmemoración de los 80 años de la publicación de la célebre obra literaria y abrirá sus puertas desde el próximo 3 de julio en Mall del Sur.

La experiencia es producida por Live Up, empresa chilena especializada en el desarrollo de proyectos culturales y de entretenimiento que buscan acercar contenidos educativos y artísticos a nuevas audiencias. Tras su exitoso paso por distintas ciudades y espacios de Chile, donde ha convocado a miles de visitantes, la muestra continúa su expansión internacional con su llegada al Perú.

Dirigida a públicos de todas las edades, “El Principito L’Experience” se perfila como una de las principales alternativas de entretenimiento familiar para las vacaciones de invierno y las celebraciones de Fiestas Patrias. La propuesta contempla más de diez salas temáticas, espacios interactivos y proyecciones envolventes que recrean el universo de uno de los libros más leídos y traducidos del mundo.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán encontrarse con los personajes más emblemáticos de la historia y participar en una experiencia multisensorial diseñada para conectar con los valores, emociones y enseñanzas que han convertido a “El Principito” en un clásico atemporal.

“En Live Up estamos muy orgullosos de continuar la expansión de esta experiencia que ha sido un éxito en cada país donde se ha presentado. Llegar a Lima Sur, en un espacio tan importante como Mall del Sur, representa un nuevo hito para nosotros. Hemos cuidado cada detalle para que el público pueda vivir El Principito de una forma única e inolvidable”, señaló Leonardo Labarca, CEO de Grupo UP.

Gracias a la combinación de tecnología, interacción y actividades participativas, la experiencia invita a niños, jóvenes y adultos a sumergirse en una historia que ha trascendido generaciones y fronteras, consolidándose como una de las propuestas inmersivas más exitosas de su categoría.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket. El público podrá acceder mediante la modalidad Full Pass, que permite el ingreso cualquier día y horario con un único acceso, o mediante entradas por función, seleccionando previamente la fecha y hora de la visita.

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