No dicen ustedes que el cholo es sin alma / Y que es como piedra, sin voz, sin palabra / Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas / Cholo soy y no me compadezcas (Parte de la letra del clásico “Cholo soy” de Luis Abanto Morales)

Con la misma fuerza interior con la que promueve sus raíces andinas y pasión por la música, Milena Warthon se sube a las tablas para contarnos una historia de discriminación y exclusión, pero también de fe y esperanza. A través de la actuación y el canto le da voz y palabra a aquel cholo que “llora por dentro sin mostrar las lágrimas”. Junto al bailarín Raúl Romero, la artista protagoniza “Lamentos”, espectáculo ganador del concurso de artes escénicas 2021 del MINCUL.

“La obra nos habla sobre sentirnos orgullosos de nuestras raíces y de valorar todo lo que ha pasado a nivel histórico con respecto a la discriminación. Nos muestra esta problemática, pero también salidas y soluciones, formas de empatizar, nos deja un gran mensaje”, explica la intérprete de “Warmisitay”

Milena Warthon debuta actuando en la obra "Lamentos". (Foto: Anthony Niño De Guzmán)

En su debut en las tablas, Milena suma al canto, el baile y la actuación. Con clásicos criollos como “Cholo soy” y “El Perú nació serrano”, la artista describe con gran sentimiento la inclemencia de una sociedad racista e injusta, llena de desigualdad y falta de oportunidades.

“Estoy muy feliz porque es mi primera vez en las tarimas, es alucinante. Me buscaron para poder cantar canciones que cuenten la historia de nuestro país y cómo este afecta al presente. Si bien es cierto ya las había escuchado, no había tenido la oportunidad de cantarlas ni analizar la fuerza de sus letras. Son canciones fuertes, de dolor, de vivir en carne propia la discriminación, sobre todo en esa época que era más duro de lo que es ahora. Es increíble cómo a través del arte puedes representar el dolor de tantas personas, pero también compartir un mensaje de esperanza y lucha”, señala la cantante de 22 años.

Milena Warthon y el elenco de bailarines y actores de "Lamentos". (Foto: Anthony Niño De Guzmán)

Propuesta única

“Lamentos” es una historia original creada por los directores y bailarines de danza contemporánea Héctor Quispe y Sergio Murillo. Cuenta las vivencias de una escolar (Thaís Manrique) que debe lidiar con conflictos en torno a sus raíces, y pone en escena personajes históricos que alzaron su voz con valentía para defender sus ideales, como Túpac Amaru II, el líder peruano responsable de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII.

“La obra se basa en una niña que inicia un viaje interior al ser rechazada por sus compañeros en la escuela. A través de este viaje muestra situaciones de discriminación e injusticia cometidas por nuestros antepasados, muy parecidas a las que vemos actualmente. Y Milena es un personaje omnipresente que está en el subconsciente de la menor, en su interior. Aparece en diferentes situaciones del pasado como alguien que ha luchado en épocas de opresión y maltrato. En esta etapa también vamos a encontrar a Raúl y a muchos bailarines contándonos importantes momentos de la historia del Perú, como la llegada de los españoles o cómo los gamonales engañaban a la gente de la comunidad andina para quitarles sus tierras. Al final, todos los personajes llegarán al presente para dejarnos un mensaje hermoso y alentador”, explica Héctor Quispe, uno de los creadores de esta propuesta teatral.

“Mi personaje no tiene nombre, es como la voz interior de la protagonista. Representa a la mujer andina latinoamericana, habla del Perú y de toda la comunidad andina con la que compartimos esta cultura maravillosa. El mensaje que va a dar será directo, sin maquillaje ni contemplaciones. Para eso voy a tener que pararme fuerte en el escenario. Representa a la mujer empoderada que está diciendo ‘basta’. Es increíble cómo a través de la música puedes representar una historia manchada por la discriminación, pero a la vez llena de lucha y progreso”, refiere Wharton Tamariz.

"Lamentos" se presentará en dos únicas funciones: el 22 y 23 de octubre en La Cúpula De Las Artes. (Foto: Anthony Niño De Guzmán)

La selección

Desde que decidieron sacar adelante un proyecto que hable de identidad cultural, Quispe y Murillo tenían claro que los rostros de su propuesta debían representar nuestras raíces y cultura; pero sobre todo, el amor por lo nuestro.

“Para que la obra sea honesta y realmente llegue, nos parecía que teníamos que encontrar dos personas que la gente pudiera ver y reconocer con ambas culturas: la afroperuana y la andina. Por eso Raúl Romero y Milena Warthon siempre fueron nuestra primera opción. Milena tiene una carrera llevada llena de orgullo por su cultura, su vestuario, su música, y está empoderando ese aspecto. Raúl tiene muchos años también en el medio y es un gran representante de la cultura afroperuana”, explica Héctor Quispe.

Detalla, además, que convencer a la intérprete de “Maravilloso” y “Volvió a latir”, para que debute en las tablas no fue una tarea tan complicada, teniendo en cuenta que el proyecto musical de la artista nació como una búsqueda de su propia identidad, como una necesidad de encontrarse y conocer sus orígenes.

“Cuando a Milena le hablamos de qué trataba la obra, de que iba con la línea que ella lleva, le interesó el mensaje desde el inicio. No tenía experiencia actuando, pero desde que se paró en el escenario se desenvolvió muy bien, tiene mucho talento y es una artista que transmite, engancha rápidamente con el público”, refiere el realizador.

“Dentro del abanico de las artes estoy mucho más familiarizada con la música, luego con el baile, pero un baile más innato, no tan técnico; también me encanta pintar, pero nunca había caído en la actuación, que me parece interesante y cercana porque como cantante y compositora también interpreto, cada palabra y movimiento que hago tienen un significado. Mi amiga Miluska Eskenazi, quien me parece una gran actriz, me dio algunos tips para mi debut. Así que ahí vamos.”, añade Warthon.

Según el creador de esta propuesta multidisciplinaria, “Lamentos” iba a ser un espectáculo solo de danza, pero a medida que el proyecto fue creciendo se decidió que fuera contado también a través de la música y la actuación.

“Prácticamente toda la historia se desarrolla con canciones conocidas, que parecen haber sido hechas especialmente para la obra o que inspiraron la estructura, cuando fue al revés. Primero armamos la obra y luego elegimos las canciones que podrían encajar”, explica Quispe.

Milena Warthon asume el reto de actual con gran profesionalismo y satisfacción. (Foto: Anthony Niño De Guzmán)

Objetivo

Por otro lado, Wharton Tamariz aclara que “Lamentos” busca reivindicar al andino y afroamericano, abrazar nuestra identidad, aceptarnos tal y como somos, y promover el respeto y la consideración por los demás.

“Vivimos metidos en nuestros problemas personales, nuestro trabajo y familia que obviamos que la sociedad muchas veces puede ser dura con algunos de nuestros compatriotas o con nosotros mismos, aunque poco a poco se está visibilizando el problema de la discriminación. El Perú va a seguir creciendo siempre y cuando siga creciendo el respeto por las diferencias”, detalla.

“En estos más de cuatro años que llevo de carrera, me han ofendido con comentarios discriminatorios por mi color de piel, porque mi voz es diferente, porque soy chiquita, porque mi apellido es inglés.... Soy la prueba de la diversidad y eso me llena de orgullo”, remarca la cantante.

“La historia nos muestra que hay un montón de cosas por las que debemos sentirnos orgullosos y que el color de piel, ojos o cabello, no tienen por por qué ser motivo de inseguridad o burla”, agrega Héctor Quispe.

Paralelamente a su preparación para debutar en las tablas, Milena trabaja en su próximo sencillo, el cual saldrá en noviembre de este año, y se alista para telonear a Mon Laferte, este 6 de noviembre en el Arena Perú. Y pese a que la actuación no es su prioridad, no descarta vincularse más adelante en un nuevo proyecto actoral.

“Es un rubro que me gustaría seguir explorando, aunque mi prioridad siempre va a ser el canto y poder reencontrarme con mis raíces y construir una identidad. Empecé a cantar profesionalmente a los 17 años y a esa edad, como nos pasa a todos, me preguntaba quién era, ahora tengo 22 años y sé que me falta mucho por recorrer y aprender, pero estoy segura quién soy y qué es lo que quiero hacer: quiero llegar a todos lados, al mundo entero, y que todos entiendan mi mensaje”, subraya.