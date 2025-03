Vivió en Iquitos desde su niñez hasta su adolescencia, donde conoció las leyendas locales. Ya de adulta reflexionó sobre lo aprendido y, convertida en artista, expone el mensaje inherente de violencia que se transmite a las niñas. Kay Zevallos, más conocida como KAY [así, en mayúsculas], es una artista multidisciplinaria que ha vivido entre América y Europa; radicada en Francia desde hace unos años, vuelve al Perú para presentar su última performance, “Sombra de las Amazonías (Ombre des Amazonies)”, puesta en escena que clausurará el festival de teatro Temporada Alta desarrollado por la Alianza Francesa de Lima.

La obra gira en torno al mito amazónico del Bufeo Colorado, el delfín de río que según los relatos orales se convierte en hombre para seducir y secuestrar mujeres, incluyendo menores de edad. Las características que se atribuyen a este animal-hombre son las de un cauchero. KAY protagoniza acompañada de tres actores adicionales que la acompañan desde Francia.

“Este proyecto nació como una serie de dibujos que después se volvieron esculturas hechas en caucho”, cuenta KAY a El Comercio desde Francia, días antes de presentarse en Lima. El uso del caucho es deliberado; es su manera de utilizar el material que fue explotado de la selva peruana para criticar el proceso extractivo que trajo incontables pérdidas humanas y cuyas consecuencias se sienten aún al día de hoy. “La obra es una investigación que vengo realizando desde hace muchísimos años y también desde una propia experiencia. Yo crecí con todas estas leyendas y poco a poco me cuestioné cómo estos relatos que pueden ser fantásticos esconden de alguna manera la violencia, o la memoria de la violencia, que hubo en la Amazonía urbana”, sostiene.

“El bufeo cuando se transforma tiene una gorra, zapatos, reloj; muy típico de la época del cauchero. Entonces mi pregunta fue en qué momento este animal sagrado para los pueblos originarios, muy importante en su cosmovisión, se transforma en este gringo que viene a buscar a las mujeres en las fiestas”, dice la artista.

“(De adolescente) no podíamos irnos arriba a bañarnos en época de menstruación porque decían que el bufeo te va a raptar. Para muchas personas estas son supersticiones. Para mí no, porque yo sí creo en el bufeo como un ser protector de los ríos, pero también me llega la versión de que se transforma en gringo. Cuando ya crezco me pongo a pensar y luego también gracias a mis estudios y a muchas vivencias, me doy cuenta que todos estos relatos que crecían en mí como una memoria compartida no solamente eran cuentos de hadas. El bufeo no era tan lindo. Entonces ahí empezaron todos esos cuestionamientos”, desarrolla KAY.

Con su obra, la artista también cuestiona el estereotipo de la “charapa caliente”, que consiste en atribuir conductas sexuales a las mujeres amazónicas. KAY cuenta que esto viene de la “exotización” de la mujer desde la era colonial, lo cual se incrementó en Iquitos particularmente por ser un puerto fluvial por el que salía el caucho que tenía como destino al Reino Unido. “En los puertos las mujeres de la ciudad estaban muy sometidas a la prostitución y a la clandestinidad. Todo eso se suma a este estereotipo de las mujeres y también tiene que ver con la manera en que uno se viste allá, con la alegría que uno puede tener, pero eso es algo muy superficial. El fondo de esto fue la exotización que viene desde la colonia”, sostiene la artista, cuyas obras han sido expuestas en la Bienal de la Habana, la Cuadrienal de Praga, entre otros lugares destacados.