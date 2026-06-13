Cuando los padres mueren, muchas personas descubren que han dejado de ser hijos para convertirse en quienes deben sostener la memoria familiar. Esa transición, que suele llegar en la mediana edad, atraviesa a Aurora y Blanca, las protagonistas de “La vida extraordinaria”, obra del dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco que llegará por primera vez el próximo 12 de junio en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

Dirigida y adaptada por Malcolm Malca Vargas, la puesta sigue la historia de dos amigas que se conocen desde niñas y que, a lo largo de varias décadas, enfrentan pérdidas familiares, maternidades, frustraciones, cambios de rumbo y el desgaste natural del tiempo. A través de cartas, diarios, poemas y recuerdos, ambas reconstruyen una relación que se mantiene mientras casi todo a su alrededor se transforma.

La obra marca el primer encuentro escénico entre Mónica Sánchez y Liliana Trujillo. Aunque ambas compartieron formación en el antiguo TUC, nunca habían coincidido en una misma producción teatral. (Foto: Paola Vera)

El montaje también marcará el primer encuentro teatral entre Mónica Sánchez y Liliana Trujillo. Aunque fueron compañeras de estudios en el antiguo TUC, nunca habían compartido escenario en una obra. “Hay coincidencias en la vida que dan un toque especial a las cosas, este reencuentro es una de esas cosas que uno no espera”, comenta Malca Vargas, quien llegó a ambas actrices luego de una reprogramación del proyecto y de cambios en el elenco originalmente previsto.

La historia fue escrita originalmente para desarrollarse entre Ushuaia y Buenos Aires. Sin embargo, la versión peruana traslada la acción a Talara y Lima. El director encontró en ambas ciudades un equivalente posible para los territorios imaginados por Tenconi. “Los latinoamericanos compartimos mucha tradición cultural común. Era muy fácil hacer dialogar nuestras idiosincrasias”, explica.

La adaptación dirigida por Malcolm Malca Vargas traslada la historia original de Ushuaia y Buenos Aires a Talara y Lima, estableciendo un diálogo entre realidades latinoamericanas que comparten tradiciones, afectos y formas de entender la vida. (Foto: Paola Vera)

Los amigos que quedan

Más allá de la adaptación geográfica, el centro de la obra permanece intacto: la amistad entre dos mujeres que han atravesado juntas distintas etapas de la vida. Para Malca Vargas, esa es una de las razones por las que el texto mantiene vigencia. “Nuestros vínculos realmente imprescindibles los contamos con los dedos de una mano”, sostiene.

Aurora y Blanca pertenecen a ese grupo reducido de personas que continúan presentes pese a los años. La obra las sigue desde la infancia hasta la adultez y muestra cómo una amistad puede resistir cambios de ciudad, proyectos distintos y momentos de crisis. Más que una historia sobre la permanencia idealizada de los afectos, el texto observa las tensiones y dificultades que implica sostener un vínculo durante décadas. “La pregunta que nos solemos hacer a cierta edad es: ¿Cuántos amigos realmente tenemos?”, agrega.

La puesta contará con música en vivo a cargo de Favio Rojas y Raciel Salas, acompañando una historia que reflexiona sobre la memoria, el duelo y los vínculos que permanecen cuando el tiempo obliga a despedirse de quienes más queremos. (Foto: Paola Vera)

Entre los recuerdos y la nostalgia, la muerte de los padres es uno de los acontecimientos que desencadena el conflicto. Ambas protagonistas atraviesan ese proceso desde experiencias distintas, pero enfrentando preguntas similares. “Esto que todos sabemos que va a pasar, perderemos a quienes amamos, y en esa obviedad nosotros pensamos que cuando seamos mayores no nos va a golpear tanto, pero el golpe siempre es brutal”, dice el director, quien siguiendo esa línea nos muestra cómo la vida intenta reorganizarse.

La llegada de “La vida extraordinaria” al Perú coincide con un momento de circulación internacional para el texto de Tenconi Blanco, que ha tenido montajes recientes en distintos escenarios de Argentina y España. En Lima, esta versión contará también con música en vivo a cargo de Favio Rojas y Raciel Salas. Pero más allá de los elementos que distingan esta puesta en escena, la historia regresará a la misma pregunta: qué personas permanecen cuando el tiempo avanza y la vida obliga a despedirse de otras.