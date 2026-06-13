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La vida extraordinaria llega el 12 de junio al Teatro de la Universidad del Pacífico, explorando amistad, memoria y duelo. (Foto: Paola Vera)
La vida extraordinaria llega el 12 de junio al Teatro de la Universidad del Pacífico, explorando amistad, memoria y duelo. (Foto: Paola Vera)
Por Ángel Navarro Quevedo

Cuando los padres mueren, muchas personas descubren que han dejado de ser hijos para convertirse en quienes deben sostener la memoria familiar. Esa transición, que suele llegar en la mediana edad, atraviesa a Aurora y Blanca, las protagonistas de “La vida extraordinaria”, obra del dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco que llegará por primera vez el próximo 12 de junio en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

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