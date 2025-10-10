Horóscopo de hoy, viernes 10 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 10 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 10 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: pondrá a trabajar a gente del entorno con asuntos pendientes y los resolverán. Amor: una ex pareja captará su atención porque observará notorios cambios.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta resultará satisfactoria porque posee un buen proyecto. Amor: mejorará la comunicación y logrará un positivo cambio de ánimo en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: priorizará las relaciones públicas y los que reclaman dejarán de hacerlo. Amor: reiterados cambios de humor impedirán que surja armonía en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta inestabilidad terminará y los proyectos trabados comenzarán a funcionar. Amor: estará sensible a los problemas y los resolverá; la relación estará sólida.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: algunas medidas serán resistidas pero serán el camino hacia metas ambiciosas. Amor: las pequeñas atenciones facilitarán el acercamiento de una persona especial.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con esfuerzo terminará en tiempo y forma un proyecto muy solicitado. Amor: quizá quiera meditar bien una decisión afectiva o las dudas empezarán a surgir.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con una idea que multiplica los beneficios. Amor: aun permitiendo caprichos en la relación, las cosas no mejoran; será por otra cosa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegarán colegas que complican las cosas pero su proyecto vencerá. Amor: manejarse con pequeñas atenciones resultará la mejor idea para la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación difícil le obligará a cambiar un objetivo endeble. Amor: un amable trato en la pareja despejará cualquier tipo de duda o confusión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá obstáculos que complican un proyecto pero los vencerá. Amor: su fuerte encanto impactará en alguien que parece distante y surgirá romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá creatividad para elaborar ideas nuevas y proyectos audaces. Amor: habrá actitudes equívocas, confusiones y desencuentros pero se recuperará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: pérdida de tiempo por tareas obsoletas pero se adaptará a lo nuevo y ganará. Amor: una bella persona captará su atención y buscará una excusa para conocerla.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA CUANDO OBTIENE SUS METAS PERO NERVIOSA CUANDO LE DEJAN DE LADO.

